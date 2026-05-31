닫기 이미지 확대 보기

트럼프 보란 듯 고속정 전시

이란 테헤란 중심부 이슬람혁명 광장에서 30일(현지시간) 열린 친정부 집회 현장에 이슬람혁명수비대가 운용하는 소형 고속정이 전시돼 있다. 혁명수비대는 호르무즈 해협에서 미군에 맞서 수백척 규모의 고속정으로 구성된 이른바 ‘모기 함대’를 운용하고 있다.

테헤란 AP 연합뉴스