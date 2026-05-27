사우디 ‘하지’ 시작… 이란 공격 대비 최고 경계

세줄 요약 사우디아라비아 메카와 메디나에서 정기 성지순례 하지가 시작됐다. 미국과 이란의 휴전 속에서도 사우디는 과거 공격을 의식해 메카 외곽에 첨단 대공 미사일을 배치하며 최고 경계태세를 유지했다. 각국도 여행 경보와 대피 계획으로 대응했다. 메카·메디나서 하지 시작, 순례객 대거 입국

이란 공격 우려에 사우디, 대공미사일 배치

미국·유럽 경보, 인도네시아 대피계획 마련

2026-05-27 15면

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미국과 이란이 휴전 중인 가운데 이슬람 최고 성지 사우디아라비아 메카와 메디나에서 25일(현지시간) 정기 성지순례 ‘하지’가 시작됐다.살레 빈 사드 알 무라바 사우디아라비아 순례 여권 담당관은 지난 22일 150만 명이 넘는 순례객이 입국했다고 이날 AP통신에 밝혔다.이번 전쟁에서 이란의 공격을 받았던 사우디는 만일의 사태에 대비해 메카 외곽에 첨단 대공 미사일을 배치하는 등 최고 경계태세를 유지한다고 밝혔다. 다만 독일 매체 도이체벨레는 올해 이란 순례객 3만 명이 메카에 도착했다며 이란이 순례 행렬을 공격할 가능성은 매우 낮다고 전했다.각국 정부도 자국민 보호를 위한 대응에 나섰다. 미국과 유럽 국가는 여행 경보를 발령했고, 올해 순례객 22만 명을 보내는 인도네시아는 비상 대피 계획을 마련했다.‘하지’는 이슬람력 마지막 달 ‘두 알히자’의 8일부터 5일간 진행하는 정기 성지순례로 매년 약 200만 명의 순례객이 모인다. 경제적, 신체적 여건이 허락하는 무슬림이라면 일생에 한 번은 경험해야 하는 성스러운 다섯 의무 중 하나로 여겨진다. 메카 대사원 중심의 카바를 도는 ‘타와프’와 마귀 돌기둥에 돌을 던지는 의식 등이 치러진다.