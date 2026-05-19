한국인 활동가 탄 가자지구 구호선단, 이스라엘군에 또 나포

세줄 요약 팔레스타인 지지 한국인 활동가 김동현이 탄 가자지구 구호선단이 이스라엘군에 또 나포됐다. KFFP는 국제 민간 선단 17척이 막혔다고 밝혔고, 활동가들은 공해상 공격과 체포가 국제법 위반이라고 주장했다. 한국인 활동가 탄 가자 구호선단 또 나포

KFFP, 국제 민간 선단 17척 차단 확인

단체, 공해상 공격과 체포 국제법 위반 주장

이미지 확대 팔레스타인 가자지구 구호 선단 중 키리아코스 X호에 탑승한 한국인 활동가 ‘동현’. 팔레스타인 해방을 위한 항해 한국본부 KFFP 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 팔레스타인 가자지구 구호 선단 중 키리아코스 X호에 탑승한 한국인 활동가 ‘동현’. 팔레스타인 해방을 위한 항해 한국본부 KFFP 인스타그램

이미지 확대 8일(현지시간) 이스라엘군은 한국인 활동가 김아현씨(활동명 해초·27, 사진) 등이 탑승한 가자지구 구호선박을 나포했다. 2025.10.9 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 8일(현지시간) 이스라엘군은 한국인 활동가 김아현씨(활동명 해초·27, 사진) 등이 탑승한 가자지구 구호선박을 나포했다. 2025.10.9 인스타그램

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팔레스타인을 지지하는 한국인 활동가가 탄 가자지구 구호선단이 이스라엘군에 또 나포된 것으로 전해졌다.19일 ‘팔레스타인 해방을 위한 항해 한국본부 KFFP’는 한국시간으로 전날 오후 5시 28분쯤 김동현 활동가가 탄 ‘키리아코스 X’호가 이스라엘군에 나포된 사실을 확인됐다고 밝혔다.KFFP에 따르면 이스라엘군은 키리아코스 X호를 비롯해 가자지구로 향하던 국제 민간 구호선단을 막아 전날 오후 9시 30분 기준 17척의 배를 나포했다.BBC는 이스라엘군이 키프로스 서쪽 공해상에서 가자지구 구호품을 실은 50척 이상의 선박으로 이뤄진 선단을 가로막았다는 친팔레스타인 선단 ‘글로벌 수무드 함대’(GSF)의 전언을 보도했다.GSF는 가자지구 주민을 위한 인도적 구호물자 전달 및 이스라엘의 가자지구 해상 봉쇄를 돌파하기 위해 2025년 결성된 국제 민간 구호 선단이다. 이 선단은 전 세계40여개국에서 모인 수백명의 활동가와 수십척의 선박으로 이루어져 있다.GSF가 공개한 영상에는 이스라엘 특공대원들이 여러 척의 선박에 오르는 모습이 담겨 있었다.KFFP는 “억류된 탑승자들은 이스라엘 해군 상륙정에 임시 수용돼 아슈도드 항구로 이송된 뒤 그곳에서 정보기관의 취조를 받게 될 예정”이라고 이스라엘 언론 보도 내용을 전했다.KFFP 한국인 활동가 중 한국계 미국인 ‘승준’과 ‘해초’(본명 김아현) 활동가는 지난 2일 ‘리나 알 나불시’호에, 김동현 활동가는 지난 8일 키리아코스 X호에 승선해 가자지구로 향했다.이 중 해초 활동가는 지난해 10월에도 한국인 최초로 가자지구로 가는 배에 탔다가 이스라엘군에 체포된 뒤 풀려난 바 있다.KFFP는 이스라엘이 팔레스타인 가자지구에서 집단학살을 자행하고 있고 가자지구를 불법적으로 봉쇄하고 있기에 항해에 나선 것이라고 밝혔다.그러면서 “이스라엘이 공해상에서 민간 선박을 공격하고 활동가들을 체포한 것은 명백한 국제법 위반”이라고 주장했다.단체는 이날 오전 주한 이스라엘 대사관 앞에서 이스라엘 정부를 규탄하고 한국 정부가 조속히 활동가 석방 지원에 나설 것을 촉구하는 기자회견을 연다.