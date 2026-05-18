이란 女 앵커, 생방송 中 ‘소총’들고 “목숨 바칠 것”

세줄 요약 이란 국영방송 앵커가 생방송 중 소총을 들고 등장해 목숨을 조국에 바치겠다고 말했다. 다른 방송에서는 혁명수비대 장교가 AK-47과 PK 기관총 사용법을 설명하며 사격 시범까지 보였고, 미국의 지상군 투입 가능성에 대비한 총동원 메시지로 해석됐다. 생방송 앵커, 소총 들고 결사항전 선언

혁명수비대 장교, 사격·장전법 직접 교육

미국 개입 대비한 총동원 메시지 해석

이미지 확대 이란 국영방송 앵커가 생방송 중에 총을 들고 미국에 대한 결사항전을 전했다. 이란 국영 방송 TV 영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이란 국영방송 앵커가 생방송 중에 총을 들고 미국에 대한 결사항전을 전했다. 이란 국영 방송 TV 영상 캡처

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이란 국영방송 앵커가 생방송 중에 총을 들고 미국에 대한 결사항전 의지를 전했다.지난 16일(현지시간) 여성 앵커 모비나 나시리가 소총을 들고 생방송에 등장해 “테헤란 바낙 광장에서 열린 (반미) 집회에서 총 한 자루가 전달돼 이렇게 무장한 채 카메라 앞에 섰다”며 “이 방송을 통해 내 목숨을 조국에 바칠 준비가 됐다고 선언한다”고 말했다.이란 국영방송 채널 오포그에서도 지난 15일과 16일 이슬람혁명수비대 장교가 나와 앵커 호세인 호세이니에게 AK-47 계열의 돌격소총을 다루고 사격하는 법을 자세히 교육했다.이 장교는 총기 분해·조립, 탄창 장전·결합은 물론 조준선 정렬과 격발, 약실 확인까지 사격의 모든 과정을 마치 신병을 교육하듯 설명하며 시범을 보였다.앵커 호세이니는 탄환을 장전한 뒤 앵커석 배경 화면의 아랍에미리트(UAE) 국기를 향해 “저걸 겨냥해 보겠다”고 한 뒤 소총을 실제로 발사했다. 실탄을 발사했는지는 확인되지 않았다.17일에도 이 방송에 다른 혁명수비대 장교가 출연해 PK 기관총 실물을 테이블 위에 놓고 탄창을 장전하는 방법을 설명했다.국영방송을 통해 전 국민을 대상으로 사격술 교육을 한 셈이다. 미국의 지상군 투입 가능성이 거론되면서 이란 국민에게 총동원 준비 태세에 대한 경각심을 불러일으키려는 의도로 풀이된다.