이란 원유 일부러 흘렸나… 하르그섬 면적 2배 기름띠

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호르무즈 해협에 위치한 이란 최대 원유 수출 기지인 하르그섬 해안에서 지난 8일(현지시간) 인공위성 사진을 통해 거대한 기름띠(점선)가 포착됐다. 섬 서쪽 해안에 형성된 기름 유출 범위는 섬 전체 면적의 2배를 넘는 약 52㎢에 달하며, 정확한 원인은 확인되지 않았다. 지난달 중순부터 시작된 미국의 해협 봉쇄로 원유 저장 능력이 한계에 다다르면서 이란 당국이 원유를 고의로 방류했을 가능성 등이 거론된다.
AFP 연합뉴스
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호르무즈 해협에 위치한 이란 최대 원유 수출 기지인 하르그섬 해안에서 지난 8일(현지시간) 인공위성 사진을 통해 거대한 기름띠(점선)가 포착됐다. 섬 서쪽 해안에 형성된 기름 유출 범위는 섬 전체 면적의 2배를 넘는 약 52㎢에 달하며, 정확한 원인은 확인되지 않았다. 지난달 중순부터 시작된 미국의 해협 봉쇄로 원유 저장 능력이 한계에 다다르면서 이란 당국이 원유를 고의로 방류했을 가능성 등이 거론된다.
AFP 연합뉴스
2026-05-11 1면
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하르그섬 해안에서 포착된 기름띠의 범위는?