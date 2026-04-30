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대이란 해상봉쇄 속 선박 검색하는 美해군
대이란 해상봉쇄 작전 중인 미군 31해병원정대가 28일(현지시간) 헬기를 동원해 아라비아해에서 운항 중이던 민간 선박 ‘블루스타 III’호를 검색하고 있다. 이 선박은 항해 경로에 이란이 포함되지 않은 것이 확인돼 억류 없이 풀려났다. 미군의 봉쇄 조치에 따라 중동 해역에서 이날까지 최소 39척의 선박이 항로를 변경했다.
미 중부사령부 엑스(X) 캡처
미 중부사령부 엑스(X) 캡처
대이란 해상봉쇄 작전 중인 미군 31해병원정대가 28일(현지시간) 헬기를 동원해 아라비아해에서 운항 중이던 민간 선박 ‘블루스타 III’호를 검색하고 있다. 이 선박은 항해 경로에 이란이 포함되지 않은 것이 확인돼 억류 없이 풀려났다. 미군의 봉쇄 조치에 따라 중동 해역에서 이날까지 최소 39척의 선박이 항로를 변경했다.
미 중부사령부 엑스(X) 캡처
2026-04-30 1면
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