호르무즈 해협 우리 선박들 UAE쪽 해역 이동…“종전 협상 기대”

이미지 확대 지난 18일(현지시간) 호르무즈 해협에 정박 중인 컨테이너선의 모습. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 18일(현지시간) 호르무즈 해협에 정박 중인 컨테이너선의 모습. AP 연합뉴스

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호르무즈 해협 안쪽에 발이 묶였던 우리 선박들이 대부분 해협 인근 해역으로 이동한 것으로 파악됐다. 미국과 이란 간 종전 협상 결과에 따라 봉쇄가 풀릴 가능성에 대비한 선제 행동으로 관측된다.21일 연합뉴스에 따르면 호르무즈 해협 안쪽에 고립됐던 선박 26척 가운데 상당수가 최근 두바이 등 아랍에미리트(UAE) 인근 해역으로 옮겨간 상태다. 이들 선박에는 우리 선원 120여명이 승선한 것으로 전해졌다. 이는 미국과 이란 간 종전 협상이 타결될 경우 통항 재개에 맞춰 신속히 해협을 벗어나기 위한 움직임으로 풀이된다.한국해운협회에 따르면 호르무즈 해협에 고립된 26척 선박의 선사들은 기회비용을 제외하고도 하루 약 4억 9000만원의 손실을 보고 있는 것으로 추산된다. 선박이 통항을 대비해 해협 관문 인근으로 이동했지만, 실제 통과 여부는 결국 미국과 이란 종전 협상 결과에 달려 있다.협상이 마무리되기 전까지는 불확실성이 이어질 전망이다. 앞서 미국과 이란은 2주간 휴전에 합의했지만, 미국의 ‘역봉쇄’ 등 대치 상황이 이어지면서 우리 선박의 해협 통과는 사실상 이뤄지지 않았다.한편 미 월스트리트저널(WSJ)은 21일 소식통을 인용해 이란이 파키스탄에서 열리는 미국과의 2차 평화 회담에 협상단을 보낼 것이라고 중재자들에게 통보했다고 전했다.