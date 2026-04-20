“100만 배럴급 유조선, 호르무즈 빠져나와 한국으로”

이미지 확대 18일(현지시간) 호르무즈 해협에 정박해 있는 유조선의 모습. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 18일(현지시간) 호르무즈 해협에 정박해 있는 유조선의 모습. AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호르무즈 해협이 재봉쇄되기 전 빠져나온 원유선 한 척이 한국으로 향하고 있는 것으로 나타났다.로이터통신은 20일 선박 추적 정보업체 케이플러(Kpler) 데이터를 분석해 몰타 국적의 유조선 오데사호가 지난 13일 호르무즈 해협을 통과한 뒤 한국 현대오일뱅크로 향하고 있다고 전했다. LSEG 데이터에 따르면 오데사호는 100만 배럴의 원유를 실을 수 있는 수에즈막스급 유조선이다.오데사호는 자동식별장치(AIS)를 끄고 항해하다가 지난 17일 해협 바깥쪽 오만만의 아랍에미리트(UAE) 푸자이라 항구 근처에 다시 모습을 드러냈다. 원유를 어디서 실었는지는 밝혀지지 않았다. 현대오일뱅크는 오데사호가 자사 정유소로 향하고 있다고 확인했다고 로이터는 보도했다.앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 지난 17일 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 레바논에서의 ‘열흘 휴전’에 따라 호르무즈 해협을 상업용 선박에 완전히 개방한다고 밝혔다.하지만 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군은 이후 미국이 역봉쇄로 휴전 합의를 위반하고 있다며 지난 18일 오후부터 미국의 봉쇄 해제 시까지 호르무즈 해협을 폐쇄한다고 밝혔다.