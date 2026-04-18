[속보] 이란 최고지도자 “이란군, 적들에 새로운 패배의 쓴맛 안길 준비”

모즈타바, 군 창설 기념일을 맞아 축사 발표
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
모즈타바 하메네이가 이란 테헤란에서 열린 회의에 참석한 모습. 연합뉴스
이란의 최고지도자 모즈타바 하메네이가 18일(현지시간) “이란군의 드론은 번개처럼 미국과 시온주의 범죄자(이스라엘)들을 강타하고, 용맹한 해군은 적들에게 새로운 패배의 쓴맛을 안겨줄 준비가 돼 있다”고 밝혔다.
이란 타스님통신 등 외신에 따르면 그는 이날 군 창설 기념일을 맞이해 발표한 성명에서 “이슬람의 군대는 이제 과거의 두 차례 강요된 전쟁에서와 마찬가지로 자신이 속한 이 땅과 바다와 국기를 용감하게 수호하고 있다”며 이같이 말했다.
두 차례의 강요된 전쟁이란 1980년부터 1988년까지 치러진 이란-이라크 전쟁, 지난해 이스라엘과의 ‘12일 전쟁’을 각각 가리키는 것으로 해석된다.
그는 그러면서 이란군이 “다른 무장 세력과 어깨를 나란히 하며 두 군대(미국, 이스라엘)와 맞서 싸우고 있으며, 그들의 약함과 굴욕을 세계의 눈앞에 드러내고 있다”고 밝혔다．
또한 이날이 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 생일이기도 하다는 점을 언급하며 “그는 혁명 초기 10년부터 불길한 군 해체 기도에 맞서 군을 수호하고, 이후 여러 방면에서 군의 역량을 강화하기 위해 가장 큰 노력을 기울인 인물”이라고 말했다.
모즈타바는 2월 28일 미국과 이스라엘의 공습이 시작된 뒤 숨진 세예드 압둘라힘 무사비 참모총장, 아지즈 나시르자데 국방장관 등을 ‘순교자’로 지칭하며 “그들의 계획과 행동, 그리고 고결하고 순수한 정신은 군 전체 구성원들에게 교훈이자 영감이 될 것”이라고 강조했다.
하메네이의 차남인 모즈타바는 하메네이가 미국과 이스라엘의 공습으로 숨진 뒤인 지난달 8일 새 최고지도자 자리에 올랐다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
모즈타바 하메네이가 언급한 ‘두 차례 강요된 전쟁’은 무엇인가?