튀르키예 중학생 총기 난사… 9명 사망 ‘비극’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

튀르키예 중학생 총기 난사… 9명 사망 ‘비극’

입력 2026-04-16 18:12
수정 2026-04-16 18:12
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
튀르키예 중학생 총기 난사… 9명 사망 ‘비극’
튀르키예 중학생 총기 난사… 9명 사망 ‘비극’ 총기사고가 발생한 튀르키예 카흐라만마라슈 아이세르 찰릭중학교에서 15일(현지시간) 구조대원들이 부상자를 옮기고 있다. 한 학생이 총기를 난사해 9명이 숨지고 13명이 다쳤으며, 이 중 9명은 중상인 것으로 전해졌다. 총격을 가한 학생도 현장에서 사망했으며, 범행 동기는 밝혀지지 않았다.
카흐라만마라슈 신화 뉴시스


총기사고가 발생한 튀르키예 카흐라만마라슈 아이세르 찰릭중학교에서 15일(현지시간) 구조대원들이 부상자를 옮기고 있다. 한 학생이 총기를 난사해 9명이 숨지고 13명이 다쳤으며, 이 중 9명은 중상인 것으로 전해졌다. 총격을 가한 학생도 현장에서 사망했으며, 범행 동기는 밝혀지지 않았다.

카흐라만마라슈 신화 뉴시스

2026-04-17 13면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
총격을 가한 학생의 상태는 어떻게 되었나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로