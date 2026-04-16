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튀르키예 중학생 총기 난사… 9명 사망 ‘비극’
총기사고가 발생한 튀르키예 카흐라만마라슈 아이세르 찰릭중학교에서 15일(현지시간) 구조대원들이 부상자를 옮기고 있다. 한 학생이 총기를 난사해 9명이 숨지고 13명이 다쳤으며, 이 중 9명은 중상인 것으로 전해졌다. 총격을 가한 학생도 현장에서 사망했으며, 범행 동기는 밝혀지지 않았다.
카흐라만마라슈 신화 뉴시스
카흐라만마라슈 신화 뉴시스
총기사고가 발생한 튀르키예 카흐라만마라슈 아이세르 찰릭중학교에서 15일(현지시간) 구조대원들이 부상자를 옮기고 있다. 한 학생이 총기를 난사해 9명이 숨지고 13명이 다쳤으며, 이 중 9명은 중상인 것으로 전해졌다. 총격을 가한 학생도 현장에서 사망했으며, 범행 동기는 밝혀지지 않았다.
카흐라만마라슈 신화 뉴시스
2026-04-17 13면
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