트럼프, 나토에 보복?…WSJ “유럽 미군 재배치 검토중”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 6일(현지시간) 백악관에서 언론 브리핑을 하며 손짓하고 있다. 2026.4.6 워싱턴 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 6일(현지시간) 백악관에서 언론 브리핑을 하며 손짓하고 있다. 2026.4.6 워싱턴 EPA 연합뉴스

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도널드 트럼프 대통령이 이란 전쟁에 협조하지 않았다고 판단되는 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국에 주둔한 미군의 재배치를 검토하고 있는 것으로 전해졌다.미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 8일(현지시간) 트럼프 행정부 당국자들을 인용해 미국이 대이란 군사작전에 협조적이지 않았다고 판단되는 일부 나토 회원국을 제재하는 방안을 검토 중이라고 전했다. 트럼프 행정부 입장에서 도움이 되지 않았다고 판단되는 회원국의 주둔 미군을 빼고 이란 전쟁을 더 지지하는 국가에 배치하는 것이 핵심이다.이는 트럼프 행정부가 나토 제재를 위해 논의 중인 여러 방안 중의 하나로, 아직 초기 단계지만 최근 고위 당국자들 사이에 회람되고 지지를 얻었다고 WSJ은 전했다.유럽 전역에 주둔하는 미군은 약 8만 4000명 규모로, 군사 훈련과 순환 배치에 따라 병력 규모에는 변동이 생긴다. 유럽의 미군 기지는 전 세계 미군 작전의 핵심 거점 역할을 할 뿐만 아니라 주둔국 경제에도 큰 도움이 된다. 동유럽에 주둔하는 미군은 러시아에 대한 억지 기능도 있다.병력 재배치 외에도 트럼프 행정부는 유럽 국가 중 적어도 한 곳의 미군 기지를 폐쇄하는 방안도 검토하는 것으로 전해졌다. 스페인이나 독일 내 기지가 폐쇄 대상이 될 가능성이 있는 것으로 알려졌다.스페인은 대이란 군사작전에 투입된 미군 항공기의 영공 사용을 불허해 트럼프 대통령의 분노를 샀다. 독일 고위 당국자들이 트럼프 대통령의 이란 전쟁에 대해 ‘우리 전쟁이 아니다’라며 줄지어 비판한 데 대해서도 트럼프 행정부의 불만이 큰 것으로 전해졌다.반면 폴란드와 루마니아, 리투아니아, 그리스 등은 호르무즈 해협 감시를 위한 국제연합군 창설 지지를 비교적 신속하게 밝혀 이번 조치의 혜택을 보게 될 수 있다고 WSJ은 전했다.트럼프 행정부가 나토 동맹의 비협조를 내세워 주둔 미군 재배치를 비롯한 보복성 조치를 추진한다면 한국과 일본의 안보 우려도 예상된다. 트럼프 대통령은 지난달 중순 호르무즈 해협에 군함을 파견해달라고 요청했다가 각국에서 거부 및 신중 검토 반응이 나오자 격노한 것으로 전해졌으며 이후 나토 회원국과 한국, 일본, 호주 등을 공개 거명하며 거듭해서 불만을 표출하고 있다.이런 가운데 마르크 뤼터 나토 사무총장은 이날 미 CNN 방송에 출연해 트럼프 대통령이 나토 회원국들에 대해 ‘시험대에 올랐으나 실패했다’고 불만을 표해온 것에 대한 입장을 묻자 “일부는 그렇다”고 인정했다.뤼터 사무총장은 이날 백악관에서 비공개로 트럼프 대통령과 만났다. 그는 트럼프 대통령이 나토에 대한 실망감을 표출했다고 전했다. 이어 “나는 그의 실망감을 전적으로 이해한다”면서도 “유럽 대다수 국가가 주둔지, 물자, 영공 통과, 약속 이행 등에서 도움이 돼 왔다는 사실을 제시할 수 있었다”고 말했다.그러나 트럼프 대통령은 백악관에서 뤼터 사무총장을 만난 이후 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에서 나토를 향해 “우리가 그들이 필요할 때 나토는 없었고, 우리가 다시 그들이 필요할 때 그들은 없을 것”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령의 이런 반응으로 볼 때, 뤼터 총장의 ‘트럼프 달래기’는 큰 효과가 없었던 것으로 풀이된다.