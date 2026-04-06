종전 또 불발? 이란 외무부 “미국 평화안 수용 불가”

“美 평화안 과도해…자체 답변 준비”

로이터 “이란, 일시적 휴전에 부정적”

이미지 확대 5일(현지시간) 이란 수도 테헤란에서 한 여성이 이란 국기를 들고 거수경례를 하며 서 있다. 2026.4.5 테헤란 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 5일(현지시간) 이란 수도 테헤란에서 한 여성이 이란 국기를 들고 거수경례를 하며 서 있다. 2026.4.5 테헤란 AP 뉴시스

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미국과 이란이 중재국을 통해 중재안을 논의 중이라는 보도가 나온 가운데, 이란 정부는 미국이 제안한 평화안을 거부했다고 선을 그었다.이란 국영 IRNA 통신에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 6일(현지시간) 정례 기자회견에서 “며칠 전 파키스탄을 통해 미국의 ‘15개 조 평화안’을 전달받았다”면서 “지나치게 과도하며 비정상적이고 비논리적인 내용이어서 결코 수용할 수 없다”고 일축했다.이어 “이란은 자국의 안보와 국익을 바탕으로 정당한 요구 사항을 문서화했으며, 이에 대한 답변 준비를 마쳤다”며 “적절한 시기에 공식 발표할 것”이라고 덧붙였다.바가이 대변인은 또 에너지와 산업 기반 시설을 타격하겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에 대해 “협상은 최후통첩이나 위협, 범죄와 양립할 수 없다”며 강도 높게 비판했다.바가이 대변인은 “국가 기간 시설 파괴를 반복적으로 위협하고 민간 시설 공격을 시사하는 건 국제인도법과 국제형사재판소(ICC) 규정에 따른 명백한 전쟁 범죄”라며 “미국과 협상에서 얻은 뼈아픈 과거의 경험을 쉽게 잊지 않을 것”이라고 강조했다.앞서 로이터통신과 미 매체 악시오스는 이날 이란과 미국이 45일간의 즉각 휴전과 종전을 위한 협상, 호르무즈 해협 재개방 등의 내용이 담긴 계획안을 중재국인 파키스탄을 통해 전달받았다고 보도했다.다만 로이터는 별도의 기사를 통해 이란 측이 일시 휴전에 부정적이라고 보도했다. 이란의 고위 당국자는 로이터에 “일시적 휴전을 조건으로 호르무즈 해협을 재개방하지는 않을 것”이라며 완전 종전과 침략 재발 방지를 요구하고 있다고 전했다.