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피격 전 쿠웨이트 유조선

아랍에미리트(UAE) 두바이 항구에서 31일(현지시간) 이란의 드론 공격을 받은 쿠웨이트 초대형 유조선 ‘알 살미’ 호의 피격 전 모습. 200만 배럴의 원유를 싣고 있던 유조선의 화재는 수 시간 만에 진압됐으며 기름 유출이나 인명 피해는 없었다.

마린트래픽 홈페이지 캡처