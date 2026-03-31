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네타냐후, 테러범 사형법에 찬성표

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 30일(현지시간) 요르단강 서안에서 테러를 저지른 팔레스타인인을 사형에 처할 수 있도록 하는 법안을 통과시킨 의회 회의에 참석하고 있다. 네타냐후 총리도 직접 표결에 참석해 찬성표를 던졌다.

예루살렘 로이터 연합뉴스