트럼프 “내 바람은 베네수처럼 이란 석유 접수하는 것”

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도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 20일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 남쪽 잔디밭에서 전용 헬기 마린원에 탑승하기 전 기자들과 이야기하고 있다. 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 이란의 석유를 장기적으로 장악하고 싶다고 했다.
트럼프 대통령은 이날 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 “내 바람은 이란의 석유를 접수하는 것”이라고 했다. 그는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 뒤 석유 산업을 통제할 수 있게 된 것에 비교했다.
트럼프 대통령은 “솔직히 말해 내가 가장 좋아하는 것은 이란 석유를 차지하는 것”이라며 “하지만 미국 내 일부 멍청한 사람들이 ‘왜 그러느냐’고 말한다. 그들은 멍청한 사람들”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 하르그섬 점령을 위해 해병대와 공수사단 병력 등 1만 명 규모의 추가 병력을 투입하고 있다고 밝혔다.
그는 “어쩌면 하르그섬을 점령할 수도 있고 아닐 수도 있다. 많은 선택지가 있다”며 “(만약 점령하게 되면) 그곳에 한동안 머물러야 할 수도 있다”고 말했다. 이어 “이란은 방어력이 없다”며 “아주 쉽게 점령할 수 있다”고 주장했다.
한편, 중동에 배치된 미군이 5만명을 넘어선 것으로 집계됐다. 미국 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 현재 중동 미군 기지에 주둔하던 기존 병력에 더해 최근 이란 전쟁과 맞물려 증파된 인원까지 합치면 중동 내 미군 규모가 5만명 이상으로 늘어났다고 미군 당국자가 밝혔다. 이는 지난달 28일 개전한 이란 전쟁 이전과 비교하면 한달 만에 대략 1만명 늘어난 규모다.
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