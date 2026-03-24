“중동 암흑” 협박한 이란, 바라카 K원전까지 겨눴다

이란, 중동 10개 발전소 공개 위협

UAE 원전 파견 韓직원 안전 우려

이란 언론 ‘트럼프 발언’ 긴급 보도

이미지 확대 이란 매체가 유포한 발전소 표적 이미지. ‘전기에 작별을 고하라’라는 제목 아래 걸프 지역 주요 발전소 10곳이 표시돼 있다.

메흐르통신 텔레그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이란 매체가 유포한 발전소 표적 이미지. ‘전기에 작별을 고하라’라는 제목 아래 걸프 지역 주요 발전소 10곳이 표시돼 있다.

메흐르통신 텔레그램 캡처

2026-03-24 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 중동전쟁 해결을 위한 이란과의 대화 사실을 공개하기 전, 이란은 한국의 첫 해외 수주 원자력발전소인 아랍에미리트(UAE) 아부다비 소재 바라카 원전을 포함해 걸프국 에너지 인프라 초토화와 페르시아만 기뢰 부설을 경고하며 초강경 엄포로 맞섰다.이날 AP통신은 이란 반관영 매체 파르스통신 등이 잠재적 공격 대상으로 UAE, 사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트 등 걸프 지역 10개 발전소 이름과 위치 및 발전 형태·용량을 표시한 이미지를 텔레그램 채널에 게시했다고 보도했다.해당 이미지에는 ‘이란의 전력 기반 시설을 조금이라도 공격하면 중동 전체가 암흑에 빠질 것’이라는 경고 메시지가 담겼다. 또 “중동 주요 발전소의 70~80%가 페르시아만 해안에 세워졌다. (이란에서) 이 해안까지의 거리는 50㎞가 채 안 된다. 이들 전력 인프라 모두가 이란의 사정권 안에 있다는 뜻”이라고 위협했다.특히 표적에는 한국전력을 비롯해 한국수력원자력과 국내 협력사 직원들이 머물고 있는 UAE 바라카 원전이 포함돼 중동전쟁이 더욱 확전할 경우 우리 국민의 안전도 안심할 수 없는 상황이 될 수 있다는 우려가 나왔다.이란 국방위원회도 같은 날 성명을 통해 미국의 공격에 맞서 대대적인 기뢰 매설로 모든 항로를 차단하겠다고 경고했다. 국방위는 “이란의 해안이나 섬을 공격하려는 어떠한 시도라도 페르시아만(걸프 해역)과 해안의 모든 접근 경로 및 통신망에 기뢰를 부설하는 결과를 초래할 것”이라고 밝혔다.마수드 페제시키안 이란 대통령은 엑스(X)에 “호르무즈 해협은 우리 국토를 침범하는 자들 외에는 모두에게 열려 있다”며 “망상에서 나온 협박에 우리는 전장에서 단호하게 맞설 것”이라고 밝혔다.한편 이란 언론은 트럼프 대통령과 ‘대화’와 ‘군사공격 유예’ 발언을 일제히 긴급 보도하면서 조롱했다. 이란 메흐르통신은 이 발언이 담긴 트럼프 대통령의 트루스소셜을 캡처한 이미지와 함께 “트럼프의 후퇴-이란의 전력 인프라에 대한 위협은 역시나 공허했다. 트럼프가 또 꽁무니를 뺐다”고 주장했다.