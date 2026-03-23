이스라엘 “대이란 공격 수위 대폭 강화할 것”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

이스라엘 “대이란 공격 수위 대폭 강화할 것”

조희선 기자
조희선 기자
입력 2026-03-23 01:02
수정 2026-03-23 01:02
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

“테러정권 무력화 위해 공세 지속”

미국과 대이란 군사 작전 중인 이스라엘이 이란에 대한 공격 수위를 대폭 끌어올리겠다고 선언했다.

타임스오브이스라엘 등 외신에 따르면 이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 21일(현지시간) 텔아비브 이스라엘군 본부 지하 지휘소에서 군 고위 관계자들과 전황 평가를 한 뒤 이같이 밝혔다.

카츠 장관은 “이번 주 이스라엘군과 미군이 이란 테러 정권과 그들이 의존하는 기반 시설을 대상으로 가할 공격의 강도가 대폭 강화될 것”이라고 말했다.

이어 “이스라엘은 이란 정권의 지휘부를 무력화하고 전략적 역량을 저지하기 위해 공세를 지속하기로 결정했다”며 “이스라엘과 역내 미국의 이해관계에 대한 모든 안보 위협이 제거될 때까지 노력을 멈추지 않을 것”이라고 덧붙였다. 그는 또 “이스라엘군은 강하며 이스라엘 후방 역시 견고하다”며 “모든 전쟁 목표가 달성될 때까지 우리는 공격을 중단하지 않을 것”이라고 강조했다.

한편 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장은 같은날 영상 성명을 통해 “우리는 작전의 반환점을 돌았다”며 이번 군사 작전이 전체 일정의 절반 단계에 와 있다고 밝혔다.

조희선 기자
2026-03-23 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이스라엘이 이란에 대한 공격 수위를 어떻게 조정하기로 했나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로