호르무즈 선택적 개방… “고개 숙이면 통과”

파키스탄 유조선, 해협 무사 운항

이란에 유화 제스처 땐 보내 준 듯

2026-03-18 14면

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미국에 맞서기 위해 호르무즈 해협 봉쇄 카드를 꺼내든 이란이 자신들에게 유화적 제스처를 취하는 일부 국가에 한해 해협 통과를 허용하는 것으로 16일(현지시간) 알려졌다.월스트리트저널(WSJ)은 이날 선박 추적 사이트 ‘마린트래픽’을 인용해 파키스탄 국기를 게양한 원유 운반선 ‘카라치호’가 전날 자동선박식별장치(AIS)를 켠 채 선박 위치를 실시간으로 전송하며 호르무즈 해협을 통과했다고 보도했다. 아부다비산 원유를 실은 이 중형 유조선은 아랍에미리트(UAE) 본토에서 약 161㎞ 떨어진 페르시아만 내 해상 석유·가스 처리 및 수출 주요 거점인 다스 섬을 출발했다.미국 비영리단체 ‘이란핵반대연합’(UANI) 제미마 셸리 선임분석가는 WSJ에 “이 선박은 국제 해역이 아닌 이란 영해를 통과했는데, 이는 이란 정권에 항행 허가를 받았을 가능성을 시사한다”고 밝혔다.지금까지 해협을 통과한 선박은 국제 제재를 회피하기 위해 AIS를 끄고 운항하는 ‘그림자 선단’이 대부분이었다. 하지만 최근 이란이 다른 국적의 유조선을 통과시키는 사례가 포착되며, 일부 국가들이 이란과의 외교적 대화를 통해 호르무즈 해협을 건너고 있다는 관측이 제기된다.실제로 인도 국적 액화석유가스(LPG) 운반선 2대가 지난 14일 호르무즈 해협을 통과해 페르시아만을 빠져나갔다. 수브라마냠 자이샨카르 인도 외무장관은 파이낸셜타임스(FT)에 이란과 대화를 진행하고 있다며 “이런 방식으로 다른 국가들도 협상에 나설 수 있다면 세계 전체에도 더 좋은 일”이라고 말했다.AP통신은 지난 12일 항적 경로를 추정해 중국으로 향하는 유조선 최소 8척이 호르무즈 해협을 통과했다고도 전했다. 튀르키예 소유 선박도 이란의 허가를 받아 해협을 통과한 것으로 알려졌다.이와 관련 미국과 이스라엘이 석유시장의 공급 우려를 해소하기 위해 이란산 원유를 실은 이들 유조선의 운항을 사실상 용인하고 있다는 분석도 제기된다.