다섯 손가락 쫙 펴고 사망설 부인

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다섯 손가락 쫙 펴고 사망설 부인

입력 2026-03-16 18:13
수정 2026-03-16 18:13
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다섯 손가락 쫙 펴고 사망설 부인
다섯 손가락 쫙 펴고 사망설 부인 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 15일(현지시간) 텔레그램에 올린 영상에서 다섯손가락을 들어 보이며 자신의 사망설을 반박하고 있다. 지난 13일 공개된 그의 영상 연설에서 오른손 손가락이 6개로 보이며 인공지능(AI)이 생성한 영상이라는 소문과 함께 ‘네타냐후 사망설’이 나돌았다.
네타냐후 엑스(X) 캡처


베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 15일(현지시간) 텔레그램에 올린 영상에서 다섯손가락을 들어 보이며 자신의 사망설을 반박하고 있다. 지난 13일 공개된 그의 영상 연설에서 오른손 손가락이 6개로 보이며 인공지능(AI)이 생성한 영상이라는 소문과 함께 ‘네타냐후 사망설’이 나돌았다.

네타냐후 엑스(X) 캡처

2026-03-17 14면
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