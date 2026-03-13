‘중동 금융 허브’도 공습 표적 됐다…두바이 국제금융지구서 ‘펑’ 폭발음

이미지 확대 13일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이 상공에서 연기가 피어오르고 있다. 두바이 당국은 이날 오전 두바이 국제금융지구(DIFC)에서 성공적인 요격이 이뤄졌으며 파편이 도심 빌딩 외벽에 부딪혔다고 밝혔다. 두바이 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 13일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이 상공에서 연기가 피어오르고 있다. 두바이 당국은 이날 오전 두바이 국제금융지구(DIFC)에서 성공적인 요격이 이뤄졌으며 파편이 도심 빌딩 외벽에 부딪혔다고 밝혔다. 두바이 AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘중동 금융 허브’로 알려진 아랍에미리트(UAE) 두바이의 국제금융지구(DIFC)도 공습의 표적이 됐다.두바이 정부 공보국은 13일(현지시간) “오늘 공중 요격이 성공적으로 이뤄졌으며, 파편이 두바이 도심의 빌딩 외벽에 부딪혀 경미한 손상을 입혔다”고 밝혔다.다만 두바이 상공에 날아들어 요격한 것이 미사일인지 드론인지에 대해서는 밝히지 않았다. 부상자는 보고되지 않았다고 당국은 설명했다.목격자들에 따르면 이날 오전 DIFC 인근에서 큰 폭발음이 두차례 들린 데 이어 검은 연기가 솟아올랐다.DIFC는 전세계 주요 은행과 자산운용사 등이 입주한 경제자유구역이다. 이날 공습의 여파로 DIFC에 입주한 골드만삭스, 씨티그룹 등이 재택근무로 전환했다.