“불가항력” 쿠웨이트 ‘감산’ 선언…트럼프 “유가 오를 줄 알았다, 곧 내릴 것”

호르무즈 해협 봉쇄 여파

카타르 에너지부 “배럴당 150달러 갈수도”

트럼프 “전략 비축유 사용할 수 있어”

이란 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 주위에서 작전하는 이란 혁명수비대 보트들.

서울 주유소 기름값 1천900원대 진입…경유 가격, 휘발유 추월 정부가 국제유가 상승 국면을 틈탄 가격 담합이나 매점매석 등 불법 행위에 대해 엄정 단속에 나서겠다고 밝힌 가운데 서울 휘발유와 경유 가격이 1900원대를 넘어섰다. 6일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 L당 1856.3원으로 전날보다 22.0원 상승했다.

중동 사태로 인한 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 쿠웨이트가 석유 생산을 감축하기로 했다. 쿠웨이트는 일일 260만 배럴을 생산하는 세계 5위 산유국이다.7일(현지시간) 로이터통신 등 외신에 따르면 국영 석유회사 KPC는 성명을 내고 “쿠웨이트에 대한 이란의 계속된 공격과 호르무즈 해협 선박 통항에 대한 위협에 따라 예방적 조치로 원유와 정제 처리량을 감축한다”며 ‘불가항력’을 선언했다.불가항력 조항은 전쟁과 자연재해 같은 상황에서 원유 생산량 등의 계약상 의무를 이행하지 않아도 책임을 면제해주는 장치다.KPC는 감산 규모는 공개하지 않은 채 “상황 전개에 따라 조건이 허락하면 생산 수준을 복원할 준비는 완벽히 돼 있다”고 덧붙였다.앞서 쿠웨이트의 핵심 정유시설인 알아마디 단지는 이란의 미사일과 드론 공격을 받아 지난 3일 석유제품 생산량을 줄였다. 쿠웨이트는 걸프 해역(페르시아만)의 가장 안쪽에 있어 모든 수출을 호르무즈 해협을 거쳐야 한다.이라크에서도 미국 HKN에너지가 운영하는 사르상 유전이 드론 공격의 여파로 하루 약 3만배럴 규모의 원유 생산을 중단했다. 이라크 당국은 호르무즈 해협을 통해 유조선이 이동하지 못할 경우 수일 내에 일일 300만 배럴을 감산해야 한다고 밝혔다.중동 사태가 장기화할 우려 속에 원유 가격은 ‘지붕 없는’ 폭등을 이어가고 있다. 이날 미국 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 12.21% 상승한 배럴당 90.90달러에 거래를 마쳤다.국제 유가 기준인 브렌트유의 5월 인도분 선물 종가는 배럴당 8.52% 오른 92.69달러에 마감했다.지난 1주일간 WTI는 35.63% 급등했는데 이는 1983년 이후 선물 거래 사상 최대 상승 폭이다. 브렌트유도 1주일간 28% 올랐다. 유가가 배럴당 100달러 돌파를 눈앞에 둔 가운데, 카타르 에너지부는 “분쟁이 조기 해결되지 않으면 배럴당 150달러까지 오를 수 있다”고 경고했다.그러나 도널드 트럼프 미국 대통령은 “유가가 오를 줄 알았다”면서 곧 떨어질 것이라고 주장했다.트럼프 대통령은 이날 대통령 전용기 에어포스원에서 취재진과 만나 유가 급등에 대해 “유가가 오를 것이란 걸 알고 있었다”면서 “하지만 다시 떨어질 것이다. 매우 빠르게 떨어질 것”이라고 답했다.이어 전략 비축유(SPR)를 비롯한 조치를 고려하고 있느냐는 질문에 “ 질문에 “우리에게는 석유가 많다. 엄청난 양의 석유를 가지고 있다”면서 “압력을 낮추기 위해서라면 할 수 있다”고 말했다.