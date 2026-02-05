대권 꿈꾸던 ‘카다피 차남’, 리비아 무장 괴한에 피살

이미지 확대 사이프 알이슬람 카다피. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 사이프 알이슬람 카다피. 로이터 연합뉴스

2026-02-05 12면

아랍권 민주화 운동인 ‘아랍의 봄’으로 축출된 리비아의 독재자 무아마르 카다피의 차남이자 유력 후계자로 꼽혔던 사이프 알이슬람 카다피(53)가 3일(현지시간) 무장 괴한에 살해당했다고 AP·AFP통신이 보도했다.카다피의 변호사인 마르셀 세칼디는 이날 리비아 서부 진탄에 있는 카다피의 자택에 4인조 괴한이 들이닥쳐 카다피를 총으로 쏴 살해한 뒤 달아났다고 밝혔다. ﻿배후가 누구인지는 알려지지 않았다.카다피는 아버지가 통치한 기간 정부 내에서 공식 직책을 맡진 않았으나 사실상 총리 역할을 하며 2011년 아랍의 봄 혁명 이전까지 온건 개혁가 이미지를 쌓아왔다. 그러다 아랍의 봄을 진압하는 과정에서 ‘피의 강’도 불사하겠다고 말한 것이 알려지며 순식간에 이미지가 무너졌다.카다피는 아버지가 2011년 10월 시민군에 붙잡혀 총격받고 사망한 뒤 그해 11월 국제형사재판소(ICC)의 체포 영장에 따라 리비아 남부에서 체포됐다. 2015년 리비아 법원은 그에게 사형을 선고했으나 이후 사면 조처가 내려졌고, 이후 그는 거처를 옮겨 다녔다. 2021년에는 논란 속에 대선 후보로 출마하기도 했지만 선거는 무기한 연기됐다.