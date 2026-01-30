이란 화폐가치는 ‘휴지조각’…1弗에 160만 리알 사상 최저

하루 10만 리알 ‘뚝’… 경제난 가중

美 협상 진전 없어 이란 공습 검토

국무장관 “반정 시위 재점화할 것”

2026-01-30 12면

경제난으로 촉발된 반정부 시위가 당국의 강경 진압으로 잦아들었지만, 이란의 화폐가치는 사상 최저치로 떨어지며 경제위기가 계속되고 있다.28일(현지시간) AP통신에 따르면 이날 현지 외환시장에서 달러당 환율이 사상 처음으로 160만 리알을 돌파했다. 전날 최초로 150만 리알을 넘어선 지 하루 만에 다시 가치가 하락한 것이다.이는 이란 핵합의가 타결된 2015년에 달러당 3만 리알 수준이었던 것과 비교하면 화폐가치가 당시 보다 50분의 1 수준으로 떨어진 셈이다. 한 달 전인 지난달 28일 테헤란 상인들이 주도한 반정부 시위가 시작했을 때 환율은 달러당 142만 리알 수준이었다. 상인들은 당시 화폐가치 폭락과 고물가에 항의하며 거리로 뛰쳐나왔고, 시위는 전국으로 확산했다.리알화 화폐가치가 휴지 조각이나 다름없이 된 것은 불안정한 정국이 계속되며 국가경제가 여전히 정상화되지 못하고 있기 때문이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 또다시 이란에 대한 군사개입 가능성을 언급하며 중동정세는 일촉즉발의 상황으로 치닫고 있다.미국은 최근 인도·태평양 지역의 항공모함 에이브러햄 링컨호를 걸프 해역으로 이동시키며 중동 지역의 미군 병력을 증강시키고 있다. 특히 이란에는 ▲우라늄 농축 영구중단 및 보유 농축우라늄 전량 폐기 ▲탄도미사일 사거리·수량 제한 ▲하마스·헤즈볼라· 예멘 후티반군 등 중동 역내 대리세력 지원 중단 등을 요구중인 것으로 전해졌다.이와 관련 CNN은 미국이 이란과의 협상이 진전이 없자 대규모 공습을 검토하고 있다고 보도했다.화폐가치 하락 등 불안한 정국이 계속되며 이란에서 반정부 시위가 재점화할 것이라는 전망도 나왔다. 마코 루비오 미국 국무장관은 이날 연방 상원 외교위원회 청문회에 출석해 “이란 시위가 다시 발생할 것”이라고 했다. 그는 “(이란) 정권이 그 어느 때보다 약해졌을 것”이라며 “시위대의 핵심 불만 사항인 경제 붕괴 문제를 해결할 방법이 없다”고 부연했다.