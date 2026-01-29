“이란 경제 붕괴 해결 방법 없어… 반정부 시위 재점화 가능성 커”

루비오 美 국무장관 청문회 증언

“이란 공격에 대비, 전력 확보해야”

EU ‘수비대’ 테러단체 지정 추진

2026-01-30 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

마코 루비오 미국 국무장관이 28일(현지시간) 반정부 시위를 유혈진압한 이란에서 시위가 재점화할 것이라고 내다봤다. 미국이 대이란 군사압박을 강화하고 있는 가운데 나온 발언이다.루비오 장관은 이날 연방 상원 외교위원회 청문회에 출석해 “(이란) 정권이 그 어느 때보다 약해졌을 것”이라면서 “시위대의 핵심 불만 사항인 경제 붕괴 문제를 해결할 방법이 없다”고 했다. 그러면서 이란 정부가 변화하거나 물러서지 않는 한 시위는 다시 발생할 것이라고 강조했다.그는 중동 8~9개 기지에 약 3~4만명의 미군이 주둔하고 있다며 “이란 정권이 어떤 이유로든 이 지역에 주둔한 우리 군대를 공격하기로 결정할 가능성에 대비하기 위해 최소한 이 지역에 충분한 군사력과 전력을 확보해야 한다”면서 “대통령은 항상 선제적 방어 옵션을 보유하고 있다”고 강조했다.앞서 도널드 트럼프 대통령은 트루스소셜에서 “거대한 함대가 이란으로 향하고 있다. 베네수엘라에 보냈던 것보다 더 큰 규모”라며 이란을 향해 “신속히 협상 테이블로 나와 공평한 핵무기 금지 합의를 협상하기를 바란다”고 밝혔다. 미국은 이란에 ▲우라늄 농축 영구중단 및 보유 농축우라늄 전량 폐기 ▲탄도미사일 사거리·수량 제한 ▲하마스·헤즈볼라· 예멘 후티반군 등 중동 역내 대리세력 지원 중단 등을 요구중인 것으로 전해졌다.이런 가운데 유럽연합(EU)도 이란에 대한 압박 수위를 높이고 있다. 미 정치전문매체 폴리티코 등에 따르면 EU는 벨기에 브뤼셀에서 열리는 EU 외교장관 회의에서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)를 테러 단체로 지정하는 방안을 재논의한다.일부 유럽 국가는 이란과의 외교 채널이 차단될 것과 보복 가능성을 우려해 혁명수비대를 테러 단체로 지정하는 것을 반대해왔지만, 대규모 유혈사태가 벌어진 이란 반정부 시위 사태 이후 기류가 변화했다. EU는 또 인권 침해 혐의를 받는 이란인 21명과 단체에 대한 자산 동결 및 비자 발급 금지 조치도 승인할 것으로 알려졌다.