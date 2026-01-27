마지막 이스라엘 경찰 인질 시신으로 귀환

방금 들어온 뉴스

마지막 이스라엘 경찰 인질 시신으로 귀환

입력 2026-01-27 18:05
수정 2026-01-27 18:05
마지막 이스라엘 경찰 인질 시신으로 귀환
마지막 이스라엘 경찰 인질 시신으로 귀환 팔레스타인 무장정파 하마스가 2023년 10월 이스라엘을 기습 공격하며 가자지구로 끌고갔던 인질 가운데 마지막으로 시신이 수습된 이스라엘 경찰 란 그빌리의 시신이 26일(현지시간) 텔아비브 법의학연구소에 도착하자 경찰들이 일제히 경례하고 있다. 이스라엘은 그빌리의 시신 송환을 가자지구 평화 구상 2단계의 중요 선결 조건으로 꼽아 왔다.
텔아비브 로이터 연합뉴스


팔레스타인 무장정파 하마스가 2023년 10월 이스라엘을 기습 공격하며 가자지구로 끌고갔던 인질 가운데 마지막으로 시신이 수습된 이스라엘 경찰 란 그빌리의 시신이 26일(현지시간) 텔아비브 법의학연구소에 도착하자 경찰들이 일제히 경례하고 있다. 이스라엘은 그빌리의 시신 송환을 가자지구 평화 구상 2단계의 중요 선결 조건으로 꼽아 왔다.

텔아비브 로이터 연합뉴스

2026-01-28 12면
위로