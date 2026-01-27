닫기 이미지 확대 보기

히잡 벗은 소녀, 반미 외친 정권… ‘폭풍 전야’ 이란 두 얼굴

히잡 벗은 소녀, 반미 외친 정권… ‘폭풍 전야’ 이란 두 얼굴 이란에서 법으로 강제된 히잡을 쓰지 않은 여성들이 25일(현지시간) 미국 항공모함이 공격받아 파괴된 모습이 그려진 대형 벽화가 보이는 테헤란 중심부 이슬람혁명 광장을 걷고 있다. 벽화는 ‘피에 젖은 성조기’를 형상화했으며, 그림 한쪽에 ‘바람을 뿌리면 회오리를 거두게 될 것’이라는 경고성 문구가 쓰여 있다.

테헤란 AP 연합뉴스