“이란 반정부 시위 사망자 3만명 이를 수도”

이란에서 발생한 대규모 반정부 시위로 사망한 사람이 3만명에 육박한다는 소식이 전해졌다.미국 시사 잡지 타임은 25일 인터넷판에서 이란 보건부 고위 당국자 두 명의 말을 인용해 “이란 반정부 시위가 절정에 달했던 지난 8∼9일 이틀 사이에만 3만명가량이 사망했을 수 있다”고 밝혔다.이들은 당시 많은 사람이 이란 치안 부대에 학살당해 시신 가방 재고가 동나고, 트럭이 구급차를 대신해야 할 만큼 당국의 사망자 처리 여력을 넘어섰다고 했다.지난 21일 이란 당국은 이번 시위와 관련한 사망자 수가 3117명이라고 밝혔으나 이보다 약 10배 많은 사람이 숨졌다는 설명이다.이런 가운데 이란 정권은 시위대 희생자 규모를 축소하려 갖은 수단을 동원하고 있지만, 국제 인권 단체들이 파악해 공개하는 수치는 날로 늘고 있다.미국 기반 인권운동가통신(HRANA)은 5137명이 사망한 것으로 확인했다고 밝혔다.통신은 확인된 사망자와 별개로 현재 1만 2904건을 더 조사하고 있고, 최소 7402명의 추가 중상자가 있다고 전했다.이란에서는 지난달 28일 경제 위기로 시위가 벌어졌고, 얼마 후 전국적인 대규모 반정부 시위로 번져 수많은 사상자가 발생했다. 현재는 시위가 잦아든 상태다.