이란 시위 희생자 1만명 넘는다는데… 특권층은 튀르키예로 피신해 술파티

이웃 국가 나이트클럽서 음주

하루에 이란인 평균 월급 펑펑



“의사들 ‘1만 8000명 사망’ 주장”

이미지 확대 독일 베를린에서 시위대가 이란 내 반정부 시위를 지지하는 집회에 참여하고 있다. 이란의 반정부 시위 강경 진압으로 사망자가 1만8천 명에 이를 것이란 분석이 나온 가운데 이란 정부는 사망자가 많이 나온 이유는 미국과 이스라엘의 외세 개입 때문이라고 주장했다. 2026.01.19.

AP/뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 독일 베를린에서 시위대가 이란 내 반정부 시위를 지지하는 집회에 참여하고 있다. 이란의 반정부 시위 강경 진압으로 사망자가 1만8천 명에 이를 것이란 분석이 나온 가운데 이란 정부는 사망자가 많이 나온 이유는 미국과 이스라엘의 외세 개입 때문이라고 주장했다. 2026.01.19.

AP/뉴시스

2026-01-20 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

약 3주간 진행된 이란 반정부 시위에서 수천명의 희생자가 발생하는 동안 이란 특권층은 국경이 인접한 튀르키예에서 파티를 즐긴 것으로 드러났다고 영국 일간 텔레그래프가 18일(현지시간) 보도했다.텔레그래프에 따르면 이란의 일부 부유층은 자국에서 대규모 시위와 유혈진압이 이뤄지는 동안 국경에서 약 100㎞ 떨어진 튀르키예 휴양도시 ‘반’으로 도피해 모임과 파티를 즐겼다.이 매체는 현지 취재원들을 인용해 튀르키예 나이트클럽에서 이란 부유층이 모여 술을 마시는 모습이 목격됐다며 반 시내에는 이란 공용어인 페르시아어 메뉴를 제공하는 카페와 음식점이 운영됐다고 전했다. 이들 부유층은 튀르키예에서 페르시아식 요리를 즐기며 클럽에서 하룻밤에 입장료, 술, 안주, 물담배 등에 이란인들의 평균 월급과 맞먹는 약 11만원을 쓰기도 했다고 텔레그래프는 전했다.현지 주민들에 따르면 이슬람 정권을 지지하는 이란 부유층들은 시위대의 공격을 받는 것이 두려워 정치적 불안정을 피해 튀르키예로 건너왔다.익명을 요구한 한 이란인은 텔레그래프에 “이들은 정권으로부터 혜택을 받는 사람들”이라며 “그들은 이란에 있는 것이 불안해서 튀르키예로 온 것이다. 이란에서 사업으로 많은 돈을 벌었고, 그 돈을 쓰기 위해 이곳에 온 것”이라고 비판했다.한편 이번 시위는 이란 당국이 인터넷을 차단하는 등 내부 상황을 철저히 감추고 있어 정확한 피해 규모는 밝혀지지 않고 있다.이와 관련 영국 일간 더타임스 주말판 선데이타임스는 현지 의사들로부터 입수한 보고서를 근거로 이번 시위로 1만 6500∼1만 8000명이 사망하고 33만명이 다쳤다고 보도했다.로이터통신은 익명을 요구한 한 이란 당국자를 인용해 “이번 시위로 약 500명의 보안요원을 포함해 최소 5000명이 사망한 것을 확인했다”고 전했다.