납치됐던 나이지리아 학생들 귀환

무장 괴한들에게 납치됐던 나이지리아 세인트메리스 학교의 학생들이 22일(현지시간) 니제르주 주도 민나에 있는 정부 청사에 도착해 이동하고 있다. 앞서 지난달 21일 ﻿해당 학교에 총기로 무장한 괴한들이 들이닥쳐 학생 303명과 교직원 12명을 납치했다. 사건 직후 학생 50명은 개별적으로 탈출했으며, 이달 초 학생 100명이 석방됐다. ﻿ 현지 주민들은 몸값을 노리고 학생들과 관광객을 대상으로 납치를 일삼는 무장 범죄 조직의 소행으로 보고 있다.

민나 AP 연합뉴스