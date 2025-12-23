납치됐던 나이지리아 학생들 귀환

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

납치됐던 나이지리아 학생들 귀환

입력 2025-12-23 18:13
수정 2025-12-23 18:13
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
납치됐던 나이지리아 학생들 귀환
납치됐던 나이지리아 학생들 귀환 무장 괴한들에게 납치됐던 나이지리아 세인트메리스 학교의 학생들이 22일(현지시간) 니제르주 주도 민나에 있는 정부 청사에 도착해 이동하고 있다. 앞서 지난달 21일 ﻿해당 학교에 총기로 무장한 괴한들이 들이닥쳐 학생 303명과 교직원 12명을 납치했다. 사건 직후 학생 50명은 개별적으로 탈출했으며, 이달 초 학생 100명이 석방됐다. ﻿ 현지 주민들은 몸값을 노리고 학생들과 관광객을 대상으로 납치를 일삼는 무장 범죄 조직의 소행으로 보고 있다.
민나 AP 연합뉴스


무장 괴한들에게 납치됐던 나이지리아 세인트메리스 학교의 학생들이 22일(현지시간) 니제르주 주도 민나에 있는 정부 청사에 도착해 이동하고 있다. 앞서 지난달 21일 ﻿해당 학교에 총기로 무장한 괴한들이 들이닥쳐 학생 303명과 교직원 12명을 납치했다. 사건 직후 학생 50명은 개별적으로 탈출했으며, 이달 초 학생 100명이 석방됐다. ﻿ 현지 주민들은 몸값을 노리고 학생들과 관광객을 대상으로 납치를 일삼는 무장 범죄 조직의 소행으로 보고 있다.

민나 AP 연합뉴스

2025-12-24 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
세인트메리스 학교 납치 사건에서 처음 납치된 총 인원은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로