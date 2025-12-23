이미지 확대
납치됐던 나이지리아 학생들 귀환
무장 괴한들에게 납치됐던 나이지리아 세인트메리스 학교의 학생들이 22일(현지시간) 니제르주 주도 민나에 있는 정부 청사에 도착해 이동하고 있다. 앞서 지난달 21일 해당 학교에 총기로 무장한 괴한들이 들이닥쳐 학생 303명과 교직원 12명을 납치했다. 사건 직후 학생 50명은 개별적으로 탈출했으며, 이달 초 학생 100명이 석방됐다. 현지 주민들은 몸값을 노리고 학생들과 관광객을 대상으로 납치를 일삼는 무장 범죄 조직의 소행으로 보고 있다.
민나 AP 연합뉴스
2025-12-24 10면
