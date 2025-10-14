파키스탄·아프가니스탄 국경 6곳에서 유혈 충돌

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

파키스탄·아프가니스탄 국경 6곳에서 유혈 충돌

최영권 기자
최영권 기자
입력 2025-10-14 00:17
수정 2025-10-14 00:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
파키스탄군과 아프가니스탄군이 국경에서 충돌했다. 파키스탄은 아프간 탈레반 정권이 국경 인근에서 무장단체 활동을 묵인하고 있다고 비판해왔는데, 아프간이 이를 부인하면서 갈등이 고조되다 전면전으로 확대된 것이다.

13일 블룸버그통신 등에 따르면 파키스탄 군 당국은 지난 11일 밤 국경 일대에서 벌어진 교전에서 아프간 탈레반 정권 인사와 무장 세력 200명 이상을 사살했다고 밝혔다. 파키스탄은 또 자국군 피해 규모는 사망자 23명과 부상자 29명이라고 덧붙였다. 반면 아프간 군 당국은 자국 군인 9명이 숨지고 11명이 다쳤다면서 파키스탄 군인 58명을 사살했다고 주장했다.

아프간은 지난 11일 동부 쿠라르주·낭가르하르주·팍티아주를 비롯해 남동부 호스트주와 남부 헬만드주 등 국경 6곳에서 파키스탄군을 공격했고, 양국 사이에 격렬한 교전이 벌어졌다. 아프간 군 당국은 최근 수도 카불 등지를 겨냥한 파키스탄군의 영공 침범에 맞대응해 보복했다고 주장했다. 당시 파키스탄은 분리주의 무장단체인 파키스탄탈레반(TTP) 지도자를 표적으로 공습했다고 로이터 통신은 전했다. 파키스탄에서는 최근 몇 년 동안 무장단체의 공격이 급증했고 대부분은 TTP가 벌인 것으로 알려졌다. TTP는 ﻿아프간에 주요 은신처를 둔 채 오랫동안 협력관계를 유지하고 있다.

모흐신 나크비 파키스탄 내무장관은 이날 엑스(X)를 통해 “(아프간의 이번 공격은) 노골적으로 국제법을 위반한 행위”라﻿고 경고했다. 인도를 방문 중인 아미르 칸 무타키 아프간 외무장관(직무대행)은 전날 뉴델리에서 연 기자회견에서 “보복 작전을 했고 목표를 성공적으로 달성했다”면서도 “대화의 문은 열려 있다”고 말했다.

최영권 기자
2025-10-14 14면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로