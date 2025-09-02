아프간 규모 6.0강진… 최소 800명 사망

진원 깊이 8㎞·집 허술해 큰 피해

아프가니스탄 동부에서 규모 6.0의 강진이 발생해 800명 넘게 숨졌다. 아프간과 파키스탄, 인도로 이어지는 지대는 인도판과 유라시아판이 교차하는 지점이어서 지진이 자주 발생한다. 이번 지진은 진원 깊이가 8㎞로 얕은데다 도시 외곽 지역 주택이 진흙 벽돌 등으로 허술하게 지어져 피해가 커진 것으로 분석됐다.1일 로이터통신에 따르면 전날 오후 11시 46분쯤 아프간 동부 낭가하르주 잘랄라바드 인근에서 발생한 규모 6.0 지진으로 800명 넘게 사망하고 2500여명이 다쳤다고 아프간 내무부가 밝혔다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 이번 지진 진앙은 북위 34.51도, 동경 70.73도이며 지진 발생 깊이는 8㎞다. 샤라파트 자만 아마르 아프간 보건부 대변인은 “여러 마을이 완전히 파괴됐다”며 “구조 작업이 진행 중이며, 많은 지역에서 사상자를 아직 보고하지 못했기 때문에 인명 피해 규모가 더 커질 수 있다”고 말했다.당국은 한밤중에 발생한 지진으로 매몰된 생존자를 찾기 위해 인력과 장비를 긴급 투입했으나, 구조 작업에 어려움을 겪는 것으로 전해졌다. 수도 카불 등 각지에서 의료진과 구조대가 급파됐고, 헬리콥터도 동원돼 생존자를 수색하고 부상자를 병원으로 이송하고 있다.자비훌라 무자히드 아프간 탈레반 정권 대변인은 수도 카불에서 열린 기자회견에서 “사상자 대부분은 파키스탄과 국경을 접한 쿠나르주”에서 발생했다고 설명했다. 인근 낭가르하르주에서는 12명이 숨지고 255명이 부상했다고 덧붙였다.아프간 도시 내 건물은 주로 콘크리트와 벽돌로 지어져 있지만, 외곽 지역에는 진흙 벽돌과 나무 등으로 허술하게 지은 집이 많다. 과거에도 지진이나 홍수가 발생하면 엉성하게 지어진 가옥들이 충격을 버티지 못하고 줄줄이 무너져 인명 피해가 속출했다. 2023년 10월에는 서부 헤라트주에서 규모 6.3 강진으로 최소 2000여명이 숨지는 등 사상자 4500여명이 나왔다. 2022년 6월에도 동부 파크티카주에서 규모 5.9 지진이 일어나 최소 1000여명이 숨지고 1500여명이 부상했다.