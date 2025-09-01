이스라엘 공습에… 친이란 예멘 반군 후티 총리 사망

장관 등 주요 인사 모인 워크숍 겨냥

후티, 즉각 후임 지명하고 보복 예고

이미지 확대 아메드 갈리브 알라위 후티 총리.

EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 아메드 갈리브 알라위 후티 총리.

EPA 연합뉴스

2025-09-01 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이스라엘군의 공습으로 친이란 예멘 반군 후티 총리가 사망했다. 후티 반군은 즉각 권력 실세를 후임 총리로 지명하며 공석을 채웠다.30일(현지시간) AP통신에 따르면 후티는 자체 운영하는 알마시라 방송을 통해 발표한 성명에서 아메드 갈리브 알라위 총리와 내각 장관들이 이스라엘의 예멘 수도 사나에 대한 공습으로 사망했다고 밝혔다. 발표 직후 후티 최고정치위원회는 제1부총리였던 무함마드 아메드 마프타흐를 총리 직무 대행으로 공식 임명했다.지난해 8월 총리직에 오른 알라위 총리와 장관들은 지난 28일 예멘 수도 사나에서 지난 1년간의 활동과 성과를 정리하는 워크숍을 진행하는 도중 이스라엘군의 공격으로 숨진 것으로 알려졌다. 예멘에서 이스라엘로 드론이 날아온 것에 대한 대응이었다.알라위 총리는 2023년 10월 팔레스타인 무장정파 하마스의 기습공격으로 시작된 가자지구 전쟁 이후 현재까지 이스라엘 공격으로 숨진 후티의 최고위급 인사다. 다만 그는 후티 핵심 지도부로는 꼽히지 않았고, 실질적 권한이 없는 명목상 총리였던 것으로 알려졌다.그는 후티가 장악하지 못한 예멘 남부 아비얀주 출신이다. 후티는 남부 민심을 얻기 위해 전통적으로 총리직을 남부 출신에게 맡겼다. 반면 이번에 총리 직무 대행이 된 마프타흐 부총리는 실질적으로 예멘 정부를 이끌어 온 것으로 평가된다.후티는 이스라엘에 즉각적인 보복을 예고했다. 마디 알마샤트 후티 최고정치위원회 의장은 텔레그램에 올린 영상에서 “하나님께, 위대한 예멘 국민께, 순교자와 부상자 가족들께 보복을 약속한다”고 말했다. 이어 “이스라엘 주재 외국 기업들은 늦기 전에 이스라엘을 떠나라”고 경고했다. 후티가 운영하는 사바 뉴스통신도 무함마드 알아티피 국방장관 성명을 통해 “이스라엘과 맞설 준비가 돼 있다”고 말했다.이란의 지원을 받는 ‘저항의 축’ 일원인 후티는 가자지구 전쟁이 지속되는 가운데 팔레스타인과 연대한다는 명분으로 이스라엘과 홍해를 지나는 선박에 대해 드론과 미사일 공격을 해왔다.