고속도로 가로막고 ‘반전 시위’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

고속도로 가로막고 ‘반전 시위’

입력 2025-08-28 00:57
수정 2025-08-28 00:57
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
고속도로 가로막고 ‘반전 시위’
고속도로 가로막고 ‘반전 시위’ 26일(현지시간) 이스라엘 중부 모딘에서 한 여성이 타이어를 불태워 고속도로를 가로막고 인질의 즉각 석방과 가자지구 전쟁 종식을 요구하는 시위를 벌이고 있다. 이날 이스라엘 전역에선 100만명이 참여한 대규모 반전 시위가 열렸다. 이스라엘 정부는 모든 인질을 한꺼번에 풀어 주지 않는 한 휴전 합의는 없다며 가자지구 최대 도시 가자시티 완전 점령을 추진하고 있다.
모딘 AP 뉴시스


26일(현지시간) 이스라엘 중부 모딘에서 한 여성이 타이어를 불태워 고속도로를 가로막고 인질의 즉각 석방과 가자지구 전쟁 종식을 요구하는 시위를 벌이고 있다. 이날 이스라엘 전역에선 100만명이 참여한 대규모 반전 시위가 열렸다. 이스라엘 정부는 모든 인질을 한꺼번에 풀어 주지 않는 한 휴전 합의는 없다며 가자지구 최대 도시 가자시티 완전 점령을 추진하고 있다.

모딘 AP 뉴시스

2025-08-28 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로