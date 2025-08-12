튀르키예 북서부 규모 6.1 지진… 여진 수십 차례

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

튀르키예 북서부 규모 6.1 지진… 여진 수십 차례

입력 2025-08-11 18:16
수정 2025-08-11 23:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
튀르키예 북서부 규모 6.1 지진… 여진 수십 차례
튀르키예 북서부 규모 6.1 지진… 여진 수십 차례 11일 튀르키예 북서부 발리케시르주 신디르기에서 구조대원들이 전날 오후 발생한 지진으로 무너진 건물 잔해에서 생존자 수색 작업을 벌이고 있다. 규모 6.1의 이번 지진으로 최소 1명이 사망하고 건물 16채가 무너졌다. 이후에도 수십 차례의 여진이 이어지고 있어 인명 피해가 늘어날 것으로 우려된다.
신디르기 로이터 연합뉴스


11일 튀르키예 북서부 발리케시르주 신디르기에서 구조대원들이 전날 오후 발생한 지진으로 무너진 건물 잔해에서 생존자 수색 작업을 벌이고 있다. 규모 6.1의 이번 지진으로 최소 1명이 사망하고 건물 16채가 무너졌다. 이후에도 수십 차례의 여진이 이어지고 있어 인명 피해가 늘어날 것으로 우려된다.

신디르기 로이터 연합뉴스

2025-08-12 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로