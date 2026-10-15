“한국, 이제 잘 살잖아!” 일제때 재산 내놓으라는 日명문대 교수 ‘황당’

세줄 요약 일본 와세다대 명예교수가 한국이 일본보다 부유해졌다고 주장하며 일제강점기 일본 소유 재산 반환을 요구해 논란이 커졌다. 그는 샌프란시스코 강화조약과 한일청구권협정을 근거로 들었으나, 위안부 부정과 차별 발언 전력까지 다시 비판받았다. 와세다대 명예교수, 한국 부유함 이유로 재산 반환 주장

일제강점기 일본 소유 자산 반환 요구로 논란 확산

위안부 부정·차별 발언 전력까지 함께 재조명

이미지 확대 아리마 데쓰오(有馬哲夫) 일본 와세다대 사회과학종합학술원 명예교수는 13일 한국이 일본보다 부유해졌다며 일제강점기 시절 일본이 소유했던 재산을 반환하라고 주장했다. 아리마 교수 엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 아리마 데쓰오(有馬哲夫) 일본 와세다대 사회과학종합학술원 명예교수는 13일 한국이 일본보다 부유해졌다며 일제강점기 시절 일본이 소유했던 재산을 반환하라고 주장했다. 아리마 교수 엑스(X) 캡처

이미지 확대 아리마 데쓰오 와세다대 교수가 ‘위안부는 모두 합의계약을 했다’는 제목으로 지난 2021년 출간한 책. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 아리마 데쓰오 와세다대 교수가 ‘위안부는 모두 합의계약을 했다’는 제목으로 지난 2021년 출간한 책. 연합뉴스

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한국을 겨냥한 차별적·비하적 언동으로 여러 차례 논란을 일으킨 일본 와세다대 명예교수가 한국이 일본보다 부유해졌다며 일제강점기 시절 일본이 소유했던 재산을 반환하라고 주장해 논란이다.아리마 데쓰오(有馬哲夫) 일본 와세다대 사회과학종합학술원 명예교수는 지난 13일 자신의 엑스(X)를 통해 ‘해방 이후 일본에서 귀환하던 한국인들이 재산 반출을 제한당했다’는 취지의 글을 인용하며 이같이 밝혔다.아리마 교수는 “이 사실에 대해 언급하지 않으면 불공평하다”며 “(제2차 세계대전) 종전 후 일본인이 소유하고 있던 자산은 미군에 의해 현지 조선인들에게 무상으로 제공됐다. 이는 전쟁으로 인해서도 재산 소유권은 침해받지 않는다는 국제법 위반”이라고 주장했다.이어 “샌프란시스코 강화조약에서 미군의 이러한 조치를 추인하도록 요구받았고, 점령 상태를 끝내고 싶었던 일본은 이를 받아들였다”며 “전전(戰前)과 전후(戰後)에 이전에 일본인이었던 조선인이 일본 내에 소유하고 있는 자산은 그대로 보장하기로 했다. 그리고 이는 현재에 이르고 있다”고 말했다.샌프란시스코 강화조약은 1951년 9월 미국을 비롯한 연합국이 일본과 체결한 조약으로, 일본은 한국·대만 등에 대한 권리를 포기하는 대신 국권을 회복했다.그는 또 “게다가 1965년 일본은 한일청구권협정을 통해 당시 한국의 국가 예산에 맞먹는 경제 원조와 차관을 한국에 제공했다”고도 했다.그러면서 “개인적인 생각으로는 한국이 일본보다 부유해진 만큼 새로운 협정을 체결해 일본 및 일본인이 종전까지 소유하고 있던 자산, 이른바 귀속재산을 일본 및 일본인에게 반환해 주었으면 한다”고 주장했다.아리마 교수는 일본군 위안부의 실체를 부정하고 한국인에 대한 차별적 언동을 일삼아온 인물이다.그는 유럽이나 미국에서 한국인이나 한국계 사람들이 일본인 행세를 하면서 일본 브랜드인 스시(초밥)와 라면을 팔고 있다는 글을 올리는가 하면, 위안부 문제와 관련해 증오적이고 역사를 부정하는 발언을 이어왔다.아리마 교수는 위안부를 매춘부로 규정한 논문으로 논란을 일으킨 마크 램지어 하버드대 로스쿨 교수를 옹호하는 ‘위안부는 모두 합의계약을 했다’라는 제목의 책을 2021년 출간했으며, 다음 해에는 램지어 교수와 함께 한국의 ‘친북’ 위안부 단체가 북핵을 저지하기 위한 한국과 일본의 공조를 막으려고 위안부 문제를 사용해 양국 간 갈등을 조장했다는 내용의 논문을 썼다.이에 일본에서는 아리마 교수의 해임을 촉구하는 서명 운동이 벌어지기도 했다. 지난 2021년 일본 대학에 다니는 학생들이 주축인 ‘무빙 비욘드 헤이트’(Moving Beyond Hate)는 현지 인터넷 청원 사이트 ‘체인지’에 청원을 올려 “와세다대는 아리마 교수를 해임하고 그의 강의 중에 심각한 차별 발언이 있었는지 조사하라”고 촉구했다.