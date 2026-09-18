재정파탄 위기인데…“73억 드립니다” 금괴 ‘익명기부’ 나왔다 [월드픽]

세줄 요약
- 익명 개인, 효고현에 35㎏ 금괴 기부
- 시가 73억 원대, 지역 진흥 재원 활용
- 재정난 속 단비, 신원·동기 비공개
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금괴 이미지. 아이클릭아트
재정난을 겪고 있는 일본의 한 지방자치단체에 수십억원 상당의 금괴가 익명으로 기부된 사실이 알려지며 화제가 되고 있다.
지난 17일 요미우리신문에 따르면 효고현은 전날 익명의 개인으로부터 35㎏ 규모의 금괴를 기부받았다고 밝혔다.
이는 시가로 무려 8억 3400만엔(약 73억 3800만원)에 달하는 금액이다. 효고현은 이 금괴를 매각해 기부자가 희망하는 지역 진흥 사업에 활용할 방침이다.
기부자는 지난 2월 효고현에 직접 상담을 의뢰해 지난 8일까지 금괴 70개를 차례로 전달했다. 현 측은 기부자가 특정될 것을 우려해 이름, 연령, 기부 동기 등은 일절 밝히지 않기로 했다.
효고현은 지난 1995년 한신·아와지 대지진으로 큰 타격을 입은 이후 만성적인 재정난에 시달려 왔다.
피해 복구와 지역 부흥을 위해 대규모 지방채를 발행하면서 지금까지 투입된 복구 비용만 2조 3000억엔(약 20조 2000억원)에 이른다.
이 중 1138억엔(약 1조 13억원)에 달하는 재해 관련 지방채는 여전히 해소되지 않은 상태다.
여기에 최근 금리 상승으로 이자 부담까지 가중되면서, 일본 광역지자체 중 처음으로 정부의 ‘조기건전화단체(재정파탄 우려 지자체)’로 지정될 가능성까지 제기되고 있다.
지난달에는 지방채 발행 시 국가 허가를 받아야 하는 ‘기채허가단체’로 지정되기도 했다. 이에 효고현은 내년부터 도로 보수, 시설 정비 등 투자 비용을 10% 이상 감축하겠다고 발표한 바 있다.
이처럼 엄중한 재정 위기 속에서 날아든 거액의 기부 소식은 효고현에 큰 단비가 되고 있다.
사이토 모토히코 효고현 지사는 전날 기자회견에서 “현의 재정이 대단히 엄중한 상황인 가운데, 보내주신 따뜻한 후의에 진심으로 감사드린다”고 전했다.
이희원 서울시의원, 2026년 2차 추경 동작구 교육예산 173억 4878만원 확정
서울시의회 교육위원회 이희원 부위원장(국민의힘·동작4)에 따르면, 2026년 서울시교육청 제2회 추가경정예산안 집행을 통해 동작구 내 31개 학교의 55개 사업을 대상으로 한 교육예산 총 173억 4878만원이 최종 확정됐다. 이 의원은 서울시의회 교육위원회 부위원장으로서 지역 현장의 시급한 교육 개선 과제들이 교육청 추경안에 빠짐없이 반영되도록 다각도의 노력을 기울인 것으로 나타났다. 대표적으로 삼일초등학교 급식실 전면개선 사업 17억 1270만원, 신남성초등학교 조리시설 전면보수 및 학생식당 개선, 전기시설 개선 등 5억 9400만원, 은로초등학교 교내방송설비 개선에 1억 773만원, 동작초등학교 지하주차장 방범셔터 설치 및 통학로 안전난간 개선에 5456만원 등이다. 또한 중앙대학교부속중학교에는 인근 재개발 사업 추진에 따른 비산먼지 확산 방지를 위한 방진시설 비용 9500만원도 반영했다. 특히 지난 3월 문을 연 흑석고등학교는 사전기획용역비 2000만원이 반영되면서 향후 교실 증축을 위한 실질적인 논의의 물꼬를 트게 됐다. 개교 시점부터 학급 수와 정원 늘리기를 꾸준히 건의해 온 이 의원은, 이번 예산 수립을 발판 삼아 향후 유입될 학생들을 원활히
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효고현은 현의회 의결을 거쳐 금괴를 현금화한 뒤 이를 기금으로 조성해 활용할 계획이다.
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