3년째 헛바퀴 도는 日 사도광산 추도식… 한국 올해도 ‘불참’

조선인 강제동원 맥락 반영 안 해

일본 대표 야스쿠니 참배 이력도

이미지 확대 일본 니가타현 사도섬 아이카와개발종합센터에서 13일 열린 ‘사도광산 추도식’에서 참가자들이 묵념하고 있다. 한국은 작년에 이어 올해도 추도식에 불참해 2년 연속 ‘반쪽’ 행사로 치러졌다. 2025.9.14.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 일본 니가타현 사도섬 아이카와개발종합센터에서 13일 열린 ‘사도광산 추도식’에서 참가자들이 묵념하고 있다. 한국은 작년에 이어 올해도 추도식에 불참해 2년 연속 ‘반쪽’ 행사로 치러졌다. 2025.9.14.

연합뉴스

세줄 요약 일본 사도광산 추도식이 3년째 반쪽 행사로 열릴 전망이다. 한국 정부는 조선인 강제동원의 역사적 맥락이 충분히 담기지 않았다고 보고 올해도 불참을 일본 외무성에 전달했다. 세계유산 등재 때 약속한 ‘전체 역사’ 설명과 매년 추도 행사가 지켜지지 않았다는 지적이 이어진다. 사도광산 추도식 3년째 파행, 한국 불참 결정

강제동원 역사 반영 부족, 전체 역사 설명 미흡

세계유산 등재 약속 이행 논란, 별도 추도 지속

2026-09-10 14면

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세계유산 등재를 위해 일본이 내세웠던 사도광산 추도 약속이 3년째 겉돌고 있다. 조선인 강제동원의 역사적 맥락을 충분히 담지 못한 채 오는 12일 열릴 추도식도 한국 정부가 빠진 ‘반쪽 행사’로 열릴 전망이다.9일 외교부와 니가타일보 등에 따르면 한국 정부는 전날 올해 사도시에서 열리는 ‘사도섬의 금산’ 노동자 추도식에 참석하지 않겠다는 뜻을 일본 외무성에 전달했다.일본 외무성 국제문화협력실 관계자는 한국 측의 불참 이유에 대해 “설명할 입장이 아니다”라면서도 “앞으로 참석할 수 있도록 계속 의사소통해 나가고 싶다”고 밝혔다. 한국 정부의 불참은 첫 추도식이 열린 2024년 이후 3년 연속이다.사도광산 추도식은 2024년 유네스코 세계문화유산 등재 과정에서 일본이 강제동원된 조선인 노동자를 포함한 모든 노동자를 기리는 행사를 매년 열겠다고 약속하면서 시작됐다. 한국 정부도 일본이 사도광산의 ‘전체 역사’를 충실히 설명하고 매년 추도 행사를 개최하기로 한 것을 전제로 등재에 동의했다.하지만 첫해부터 파행이 빚어졌다. 일본 측이 조선인 강제동원의 역사적 맥락을 충분히 반영하지 않은 데다 일본 정부 대표로 참석한 이쿠이나 아키코 당시 외무성 정무관의 과거 야스쿠니신사 참배 이력이 논란이 되면서 한국 정부는 행사 전날 불참을 결정했다. 대신 사도 현지에서 별도의 추도 행사를 열었다. 이듬해에도 일본 측이 한국이 요구하는 수준의 역사 인식을 보이지 않으면서 공동 추도는 성사되지 못했다. 사도광산은 에도시대 대표 금광으로, 태평양전쟁기에는 조선인들이 강제 동원돼 열악한 환경에서 노동한 곳이다.