“퇴근 후 타 부서에서 초과근무하고 88만원 법니다”…파격 실험 나선 기업 정체 [월드픽]

세줄 요약
- 퇴근 후 타 부서 참여하는 사내 긱워킹 도입
- 월 최대 20시간·3개월, 10만엔 부수입 허용
- 부서 장벽 완화·숨은 인재 발굴 기대
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직장인 관련 이미지. 아이클릭아트
일본의 한 제조업체가 ‘사내 긱워킹’(기술 공유) 실험에 나서 눈길을 끌고 있다. 정규 근무가 끝난 뒤 다른 부서의 프로젝트에 참여해 부수입을 올릴 수 있도록 한 파격적인 시도로, 노동 시장의 이목이 쏠리고 있다.
지난 24일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 전자·사무기기 제조사인 코니카미놀타는 지난달부터 사내 인력 매칭 프로그램인 ‘스킬 셰어 제도’를 본격 도입해 운영 중이다.
이 제도는 일종의 ‘사내 프리랜서 마켓’ 형태로 운영된다. 각 부서가 전산망을 통해 필요한 직무 역량과 업무 기간을 공지하면, 관심 있는 직원이 소속 부서장의 승인을 얻어 지원하는 방식이다. 서류 전형과 면접을 거쳐 선발된 인원은 본업을 마친 뒤 해당 부서 업무에 투입된다.
참여 인력은 본업에 지장을 주지 않도록 퇴근 후 월 최장 20시간, 최대 3개월 동안 활동할 수 있으며 기존 급여 외에 월 최대 10만엔(약 88만 5000원)의 부수입을 받게 된다.
지원 대상은 IT 개발이나 신규 사업 기획 등 전문성이 요구되는 분야에 한정되며, 비관리직 직원과 퇴직 후 재고용된 시니어 사원이 참여할 수 있다. 본업 외 활동인 만큼 인사고과에는 반영되지 않는다.
사측은 부서 간 장벽을 허물어 숨은 인재를 찾고 사내 교류를 활성화하기 위해 이번 제도를 기획한 것으로 전해졌다. 특히 타 직무 경험을 통해 커리어를 넓히려는 청년층 직원의 요구를 반영하는 동시에, 재고용 시니어 인력의 노하우를 조직 전반에 공유하는 효과를 기대하고 있다.
이 회사는 본격 시행에 앞서 두 차례에 걸쳐 제도를 시험 운용했는데, DX(디지털 트랜스포메이션), 소프트웨어 개발 등과 관련한 33건의 구직이 있었고, 이 중 24건이 매칭됐다. 회사는 사내 부업이 70~80건으로 늘어날 것으로 기대하고 있다.
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