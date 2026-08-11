日 원폭 위로하려던 대만 “기념식 자리 홀대, 중국에 굴복” 불만 터졌다

나가사키시 원폭 평화기념식 참석 놓고

대만 “대표 자리 외교단 구역 밖에 배치”

주일 대만대표 참석 취소하고 항의 성명

나가사키시 “참석 원해서 자리 배치한 것”

이미지 확대 다카이치 사나에 일본 총리가 2026년 8월 9일 나가사키 평화공원에서 열린 ‘원폭 전몰자 위령식·평화기원식’에 참석해 기념사를 낭독하고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 다카이치 사나에 일본 총리가 2026년 8월 9일 나가사키 평화공원에서 열린 ‘원폭 전몰자 위령식·평화기원식’에 참석해 기념사를 낭독하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 다카이치 사나에(오른쪽) 일본 총리와 린신이 대만 총통부 자문이 1일 경주 APEC 정상회의장에서 만나 악수하고 있다. 다카이치 총리 엑스(X) 닫기 이미지 확대 보기 다카이치 사나에(오른쪽) 일본 총리와 린신이 대만 총통부 자문이 1일 경주 APEC 정상회의장에서 만나 악수하고 있다. 다카이치 총리 엑스(X)

이미지 확대 다카이치 사나에 일본 총리가 9일 일본 나가사키 평화공원에서 ‘원폭 전몰자 위령식·평화기원식’에서 1945년 원폭 희생자들에 헌화할 꽃다발을 들고 있다. 2026.8.9. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 다카이치 사나에 일본 총리가 9일 일본 나가사키 평화공원에서 ‘원폭 전몰자 위령식·평화기원식’에서 1945년 원폭 희생자들에 헌화할 꽃다발을 들고 있다. 2026.8.9. 로이터 연합뉴스

세줄 요약 대만이 나가사키 원폭 위령식에서 자국 대표 좌석이 외교사절단 구역 밖에 배치됐다며 강하게 반발했다. 대만대표부는 중국에 굴복한 홀대라고 주장하며 항의했고, 나가사키시는 대만 요청에 따라 해외석으로 배정했을 뿐이라고 해명했다. 대만, 나가사키 원폭 위령식 좌석 배치에 반발

중국 굴복·국가 존엄 훼손 주장하며 불참 선언

나가사키시, 대만 요청 따라 해외석 배정 해명

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대만이 일본의 원자폭탄 투하 관련 행사에 참석하는 과정에서 홀대를 받았다며 불만을 터뜨렸다.11일 TVBS 등 대만 매체에 따르면 지난 9일 일본 나가사키 평화공원에서 ‘원폭 전몰자 위령식·평화기원식’(평화기념식)이 열린 가운데 대만의 주일본 대사관 역할을 하는 주일 대만대표부는 나가사키시의 행사 좌석 배치에 유감을 표했다.대만대표부는 “나가사키시는 평화기념식에서 대만 대표의 좌석을 ‘외교사절단 구역’ 밖에 배치했다”면서 “이에 리이양 주일 대표와 차이밍야오·저우쉐유 두 공사는 대만의 국가적 지위와 존엄을 훼손하는 좌석 배치에 항의하는 의미에서 행사에 참석하지 않았다”고 밝혔다.대신 대만 측은 주후쿠오카 타이베이 경제문화판사처장 천밍쥔이 행사에 참석했다고 전했다.대만 측은 “대만이 오랫동안 일본 중앙정부 및 지방정부의 각종 행사에 참여하면서 겪어 보지 못한 일”이라고 강한 어조로 지적하면서 “지난해 처음으로 평화기념식 참석 기회를 얻었을 때는 불공정한 대우를 감수하고 참석했고, 이후 적절한 조치를 촉구해 왔으나 올해도 적절한 대우가 이뤄지지 않아 이번에는 참석 수준을 낮추기로 했다”고 설명했다.이어 “대만은 완전한 주권을 가진 독립국가이며 중국과 서로 예속되지 않는다. 중국은 대만을 단 하루도 통치한 적이 없으며, 대만의 중화민국은 중국보다 먼저 건국됐다. 대만은 한 번도 중국의 일부였던 적이 없다”고 강조하며 “나가사키시 정부가 중국의 의지에 굴복해 대만의 국가적 지위를 낮추고 대만의 존엄을 훼손한 데 대해 엄중한 항의와 규탄을 표한다”고 밝혔다.대만대표부는 반도체 회사 TSMC의 구마모토 공장 투자로 규슈 지역에 막대한 경제 효과를 가져오고 있다면서 동일본대지진과 노토반도 지진 등 일본의 재해 때 적극적으로 지원해 온 점을 지적했다.또 대만과 일본의 우호 관계가 깊고 서로에게 중요한 파트너라는 점, 중국이 핵무기를 대규모로 증강하고 인도·태평양에서 군사훈련과 충돌을 지속하고 있다는 점을 짚으며 “일본과 우호적인 대만을 낮춰 대우한 것은 매우 유감스럽고 실망스럽다”고 했다.이와 관련해 스즈키 시로 나가사키 시장은 10일 언론과의 인터뷰에서 “대만 측이 당초 ‘대만 원폭 피해자 대표’ 자격으로 참석하고 싶다는 의사를 전달했기 때문에 나가사키시는 각국 대사 등이 참석하는 ‘해외석’ 가운데 ‘국제기구 관계자 등 참석자’의 일원으로서 대만 대표의 좌석을 배정했다”고 해명했다.나가사키시에 따르면 대만 대표의 좌석은 각국 대사 등이 앉는 자리 뒤쪽에 마련됐다.스즈키 시장은 대만이 경제와 문화 등 여러 분야에서 일본과 긴밀한 관계를 맺는 파트너라고 강조했다.다만 대만 측 성명서에서 ‘나가사키시가 중국의 뜻에 굴복했다’는 취지의 표현을 쓴 데 대해서는 사실과 다르다고 부인했다.스즈키 시장은 “전혀 그런 사실이 없다. 우리는 어느 국가에도 특별한 고려를 한 적이 없다”고 말했다.나가사키시에 따르면 시는 일본에 외교기관을 설치한 모든 국가와 지역에 초청장을 발송하고, 유엔에 대표부를 둔 국가에도 관련 내용을 통보했다.나가사키시는 “대만은 이 같은 어느 범주에도 해당하지 않지만 대만 측이 먼저 참석 의사를 밝혔기 때문에 나가사키시는 지난해에 이어 올해도 대만 대표의 참석을 허용했다”고 설명했다.일본은 다카이치 사나에 총리 취임 이후 대중·대만 외교가 크게 엇갈린 상황이다.일본과 중국 간의 갈등은 지난해 11월 다카이치 총리가 ‘대만 유사시 개입’ 가능성을 시사하는 발언을 하면서 촉발됐다.이후 양국 관계가 최근 몇 년 새 최악에 이를 정도로 악화됐다.또 일본이 지난 5일 발표한 2026 방위백서에서 ‘중국의 대만 주변 군사활동이 증가하고 있으며 양안 간 군사력 균형이 중국에 유리하게 빠르게 기울고 있다’고 평가하자 중국은 대만 문제는 내정 문제라며 일본의 개입을 중단하라고 요구했다.이처럼 중국과의 관계가 악화하고 대만과는 전략적 연대가 강화되는 가운데 ‘대만 홀대 논란’이 제기되면서 일본과 중국, 대만 간의 삼자 구도가 복잡한 양상을 띠고 있다.