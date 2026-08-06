“중국, 너 보고 있나?”…최신 호위함부터 F-2 전투기까지, 日의 ‘대담한 무기 영토 확장’ [밀리터리노트]

자위대 F-2 전투기, 인도 최초 파견 조율… 호위함·무기 수출 논의도 가속화

‘대중국 견제’ 죔쇠 바짝… 日 방위상, 인도·호주·뉴질랜드 잇달아 순방

이미지 확대 일본의 대중국 견제 상황을 가정한 AI 응용 이미지. 2026. 8. 6. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 일본의 대중국 견제 상황을 가정한 AI 응용 이미지. 2026. 8. 6. 서울신문

[밀리터리노트 3줄 요약]

● 일본이 중국 견제를 목적으로 인도에 최초로 F-2 전투기를 파견해 양국 간 공동 훈련을 실시할 전망이다.

● 고이즈미 신지로 일본 방위상이 오는 17일부터 인도와 호주를 방문해 국방회담 및 방산 협력 의제를 논의할 예정이다.

● 일본은 인도와의 안테나 기술 수출 합의에 이어, 호주와 뉴질랜드 등을 대상으로 ‘모가미형’ 호위함 수출 및 삼국 간 국방 협력을 추진하고 있다.

이미지 확대 13일 제주 남방 공해상에서 한미일 다영역 훈련인 ’24-2차 ‘프리덤 에지’ 훈련을 시행하고 있다. 왼쪽 2대 한국 F-15K, 가운데 미국 F-35, 오른쪽 2대 일본 F-2. (합참 제공) 닫기 이미지 확대 보기 13일 제주 남방 공해상에서 한미일 다영역 훈련인 ’24-2차 ‘프리덤 에지’ 훈련을 시행하고 있다. 왼쪽 2대 한국 F-15K, 가운데 미국 F-35, 오른쪽 2대 일본 F-2. (합참 제공)

이미지 확대 다카이치 사나에(왼쪽) 일본 총리와 나렌드라 모디 인도 총리가 지난 2일(현지 시간) 인도 뉴델리의 대통령궁 ‘라슈트라파티 바반’에서 열린 공식 환영식에서 악수하며 기념 촬영하고 있다. 2026.07.02. AP/뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 다카이치 사나에(왼쪽) 일본 총리와 나렌드라 모디 인도 총리가 지난 2일(현지 시간) 인도 뉴델리의 대통령궁 ‘라슈트라파티 바반’에서 열린 공식 환영식에서 악수하며 기념 촬영하고 있다. 2026.07.02. AP/뉴시스

이미지 확대 중국의 일본 수출 금지 등 경제제재를 상상한 AI 응용 이미지. 2026. 8. 6. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 중국의 일본 수출 금지 등 경제제재를 상상한 AI 응용 이미지. 2026. 8. 6. 서울신문

세줄 요약 일본이 인도에 F-2 전투기를 처음 파견해 공동 훈련을 추진하고, 호주·뉴질랜드와는 모가미급 호위함 수출을 논의했다. 미일·한미일 공조를 축으로 인도·태평양에서 대중국 견제와 방산 협력을 동시에 넓히는 흐름이다. 인도에 F-2 전투기 첫 파견 추진

모가미급 호위함 수출·부품 협의 확대

중국, 희토류 통제로 맞대응 강화

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일본 정부가 인도·태평양 지역에서 군사적 영향력을 공세적으로 확대하며 대중국 견제망을 한층 촘촘히 죔과 동시에, 방산 수출 및 안보 연대 확장에도 거침없는 행보를 보이고 있다. 항공 자위대의 핵심 전력인 전투기를 처음으로 인도 본토에 파견하는가 하면, 미일 동맹과 한미일 3국 연대를 핵심 축으로 삼아 동남아·오세아니아 국가들까지 아우르는 대담한 ‘외교안보·방산 복합 행보’에 나선 모양새다.6일 아사히신문 보도에 따르면 일본 정부는 항공 자위대 F-2 전투기를 인도에 처음 파견해 공동 훈련을 실시하는 방안을 조율 중이다.오는 17일부터 인도와 호주, 뉴질랜드를 잇달아 방문하는 고이즈미 신지로 일본 방위상은 라즈나트 싱 인도 국방부 장관과의 회담에서 자위대 F-2 전투기 파견 및 양국 군의 공동 훈련 실시를 공식 안건으로 올릴 예정이다.이번 F-2 전투기의 인도 파견 논의는 인도·태평양 연안에서 세력을 가파르게 확장 중인 중국을 직접적으로 견제하겠다는 정밀한 계산이 깔려 있다. 방위성 관계자는 “남아시아의 핵심 거점이자 전통적인 중립 노선을 걸어온 인도 땅에 자위대 전투기를 직접 진입시키는 것 자체가 중국에 강력한 경고 메시지가 될 것”이라고 설명했다.특히 일본의 대중국 견제 전략은 미일 동맹 고도화와 한미일 3국 안보 협력을 튼튼한 중추로 삼고 있다. 일본은 미일 안보협의회의(2+2) 등을 통해 미군과 자위대의 지휘·통제 연계를 강화하는 한편, 한미일 다영역 공동 훈련(프리덤 엣지)과 정례 안보 협의를 바탕으로 동북아는 물론 인도·태평양 지역 전체로 3국 공조의 범위를 대폭 확장하고 있다.미일·한미일 다자 안보 틀을 확실히 다진 상태에서 개별 국가들과의 양자 안보 연대를 뻗어나가는 구조다. 이러한 안보 축을 기반으로 일본의 무기 수출 및 연대 강화 시도는 전방위로 확장되고 있다.앞서 지난달 다카이치 사나에 일본 총리와 나렌드라 모디 인도 총리의 정상회담에서는 해상 자위대의 핵심 전력인 ‘모가미급’ 최신예 호위함에 탑재되는 통합 통신 안테나의 인도 수출 건이 큰 틀에서 합의됐다.중국과 영유권 분쟁 중인 남중국해 전선에서는 필리핀과의 밀착을 극대화하고 있다. 일본은 필리핀에 경계관제 레이더 등 방위 장비를 지원하는 한편, 상호접근협정(RAA) 체결을 발판 삼아 미·일·필 3국 및 일·필 양자 간 남중국해 연합 해상 훈련의 빈도를 급격히 늘리고 있다.일본은 대만해협의 평화와 안정을 자국의 ‘존립위기 사태’와 직결된 핵심 안보 과제로 규정하고 있다. 대만 유사시를 대비해 미일 동맹을 중심으로 대만 주변 해역에서의 정보 공유 및 공동 대응 수위를 연일 끌어올리고 있다. 고이즈미 방위상은 인도 일정 직후 호주와 뉴질랜드를 방문해, 호주에 이어 뉴질랜드에도 모가미급 호위함 연쇄 수출을 노리고 있다.다카이치 정권의 이 같은 전방위 대중 압박과 ‘대만 유사시 개입’ 기조에 대해 중국 역시 강도 높은 자원 무기화 및 경제 보복 카드로 정면 반격에 나섰다.중국 상무부는 군사·민간 양용으로 쓰이는 ‘이중용도 물자’의 대일 수출을 전면 금지하고 전기차·반도체·첨단 무기 제조의 핵심 원료인 희토류 7종을 포함한 핵심 원자재 통제에 돌입했다.제3국을 통한 우회 수입까지 차단하는 강력한 세컨더리 보이콧(2차 제재)까지 시사하면서 희토류의 중국 의존도가 절대적인 일본 첨단 산업계와 자동차 업계에 직접적인 타격을 가하겠다는 의도다.반도체 제조 소재에 대한 반덤핑 조사 착수 등 통상·경제 분야 전반에서 압박 수위를 끌어올리며 미·일의 군사적 포위망 구축에 맞서 ‘경제적 생태계 차단’이라는 배수의 진을 치고 있다.전후 평화헌법 아래 엄격히 제한됐던 일본의 무기 수출과 자위대의 해외 활동 범위가 ‘중국 견제’라는 명분과 맞물려 급격히 넓어지는 가운데 이에 반발하는 중국의 고강도 경제 보복이 가시화되면서 인도·태평양 지역의 군사·경제적 긴장감은 역대 최고조로 치닫고 있다.