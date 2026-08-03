이온몰 탈출한 직원에 “금고에 돈 넣고 와라”…22세女의 죽음

쇼핑몰 밖으로 대피…회사 지시로 재진입

5분만에 폭발…이튿날 시신으로 발견

사측 “유족께 사과…자세한 경위 조사”

이미지 확대 일본 구마모토현을 덮친 규모 7.1도 강진으로 7명이 숨진 쇼핑몰 ‘이온몰 구마모토’에 입점한 한 잡화점에서 근무하던 오오타케 구루미(22). 자료 : 아사히신문·유족 제공 닫기 이미지 확대 보기 일본 구마모토현을 덮친 규모 7.1도 강진으로 7명이 숨진 쇼핑몰 ‘이온몰 구마모토’에 입점한 한 잡화점에서 근무하던 오오타케 구루미(22). 자료 : 아사히신문·유족 제공

세줄 요약 일본 구마모토현 강진으로 7명이 숨진 이온몰에서 대피했던 22세 직원이 회사의 지시를 받고 다시 건물 안으로 들어갔다가 참변을 당한 사실이 드러났다. 유족은 책임감 있는 아이였다고 울분을 토했고, 업체는 뒤늦게 사과하며 경위를 조사 중이다. 구마모토 강진 뒤 이온몰서 7명 사망

대피한 22세 직원, 회사 지시로 재진입

유족 분노와 업체 뒤늦은 사과

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지난달 28일 일본 구마모토현을 덮친 규모 7.1의 강진으로 38명이 숨진 것으로 집계된 가운데, 7명이 숨진 쇼핑몰 ‘이온몰’에서 일하다 대피했던 한 직원이 회사 측의 부당한 지시로 다시 쇼핑몰 내부로 들어갔다 참변을 당한 사실이 알려져 일본 사회가 들끓고 있다.NHK와 아사히신문 등 일본 언론에 따르면 이온몰 구마모토에 입점한 잡화점 ‘하비타’에서 근무하던 오오타케 구루미(22)의 유족은 구마모토 지역 언론과의 인터뷰에서 “지진 발생 직후 쇼핑몰 밖으로 대피했다 회사 지시로 다시 들어간 뒤 숨졌다”고 폭로했다.유족에 따르면 오오타케는 지진이 발생한 뒤 옥외로 대피했으나 다시 쇼핑몰 내부로 진입했다. 오오타케는 쇼핑몰 주차장에서 친척을 우연히 만나 “회사가 매출금을 금고에 넣으라고 했다. 다시 들어가야 한다”고 말한 뒤 동료와 건물 안으로 들어갔고, 불과 5분 만에 쇼핑몰 내부에서 대규모 폭발이 발생했다.현지 당국은 쇼핑몰 내의 가스관이 지진으로 파손돼 가스가 유출된 것으로 추정하고 있다. 오오타케는 이튿날 새벽 함께 쇼핑몰 안으로 들어간 동료와 함께 시신으로 발견됐다.유족은 “오오타케는 책임감이 있는 아이였다. 회사가 지시했으니 다시 들어갔을 거라고 생각한다”라며 분통을 터뜨렸다.지역 언론의 취재에 입점업체 측은 묵묵부답을 이어가다 전날 공식 사과했다. 사측 관계자는 전날 구마모토시내에서 치러진 오오타케의 장례식에 모습을 드러내 “유족 여러분께 깊이 사과드린다”라며 고개를 숙였다.사측의 설명에 따르면 회사 간부로부터 지시를 받은 점장이 직원들에게 “만약 (이온몰에) 다시 들어갈 수 있다면 매출금을 금고에 넣어뒀으면 한다”고 전달했고, 이에 대피했던 직원들이 다시 들어간 것으로 파악됐다. 사측은 오오타케에게 이러한 지시가 내려진 경위에 대해 조사하고 있다고 밝혔다.한편 이온몰에서는 7명이 숨지고 5명이 다쳤다. 당국은 건물 안에 남은 사람이 없고 연락이 두절됐거나 안부가 확인되지 않은 사람에 대한 신고도 접수되지 않았다며 전날 이온몰에서의 구조 및 수색 활동을 종료했다.