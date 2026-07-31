일본인이 사라지고 있다…“믿기지 않아” 42년 만에 벌어진 일

일본인 인구 1억 2000만명 아래로

이미지 확대 일본 도쿄 시부야구의 모습. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 일본 도쿄 시부야구의 모습. AFP 연합뉴스

세줄 요약 일본인 인구가 42년 만에 1억2000만명 아래로 내려갔다. 17년 연속 감소가 이어졌고, 도쿄를 제외한 46개 지자체에서 모두 줄었다. 외국인 인구는 역대 최다를 기록했지만 내국인 감소를 상쇄하지 못했다. 일본인 인구, 42년 만에 1억2000만명 아래

출생 감소·고령화로 17년 연속 인구 감소

외국인 증가는 역대 최다, 총인구는 감소

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외국인을 뺀 일본인 인구가 42년 만에 1억 2000만명 이하로 내려갔다.31일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 총무성은 지난 29일 주민기본대장(한국의 주민등록에 해당)을 바탕으로 지난 1월 1일 기준 인구동태통계를 발표했다.이에 따르면 일본 내 일본 국적자 수는 1억 1973만 6483명으로 1984년 이후 42년 만에 처음으로 1억 2000만명을 밑돌았다. 전년 대비 91만 6744명(0.76％) 줄어든 수치로 일본인 인구 감소세는 17년 연속 이어졌다.전국 47개 도도부현(都道府縣·광역지방자치단체)별로 보면 일본인 인구가 증가한 곳은 도쿄도뿐이며, 이를 제외한 46개 지자체에서는 모두 감소했다.반면 일본 내 외국인 수는 모든 도도부현에서 증가하며 403만 1159명을 기록했다. 전년보다 35만 3696명(9.62%) 증가한 수치다.외국인 수는 외국인 집계를 시작한 2013년 이후 최다로, 총인구에서 차지하는 비율은 3.26%다. 국외에서의 전입자 수 역시 최다인 72만 988명이었다.외국인 증가 수가 가장 많았던 곳은 도쿄도로 6만 2479명 증가했고, 이어 오사카부가 4만 1401명 증가, 사이타마현이 2만 8606명 증가했다.외국인 인구는 늘었지만 일본인과 외국인을 합한 일본의 총인구는 약 1억 2376만 7642명으로 전년보다 56만 3048명(0.45%) 줄었다. 외국인 증가 폭보다 내국인 감소 폭이 큰 탓이다.일본 총인구의 감소 폭은 관련 통계가 작성되기 시작한 1968년 이후 가장 컸다.지난해 일본인 출생자 수는 67만 467명으로 역대 최소치를 경신했다. 사망자 수는 159만 3475명으로, 사망자에서 출생자를 뺀 자연 감소 인구는 92만 3008명이었다.