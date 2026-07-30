“10년 전과 같은 단층… 2~3일 내 추가 강진 우려”

히나구 단층 탓에 일어난 내륙 지진
일본 규슈 서부 구마모토현에 규모 7.1 강진이 발생한 가운데 추가 강진에 대한 우려가 나오고 있다.
당국 “연쇄 발생 지역… 주의 당부”
29일 일본 매체들에 따르면 전날 일어난 강진은 2016년 4월 같은 지역에 6.5 지진을 일으킨 히나구 단층대 활동이 원인이 된 것으로 추정된다. 내륙형 지진이었던 당시 강진은 히나구 단층으로부터 일어난 규모 6.5 지진과 이틀 뒤 규모 7.3의 강진이 잇따라 발생하며 건물 붕괴 등 피해로 270여명이 숨졌다.
일본 기상청은 10년전 구마모토 지진 때와 같은 추가 강진 가능성이 있다며 처음 발생한 지진보다 더 강력한 지진이 발생할 가능성이 길게는 일주일에서 짧게는 2~3일 내에 있을 수 있다고 분석했다.
기요모토 신지 일본 기상청 지진·쓰나미 대책기획관은 “이 지역은 과거에도 대형 지진이 연달아 발생한 사례가 있다”며 “앞으로 1주일 가량, 특히 향후 2~3일 동안은 최대 진도 7 정도의 강진에 주의해야 한다”고 말했다. 히라타 나오 일본 지진조사위원장도 “향후 2∼3일은 28일 강진과 비슷한 정도의 강한 흔들림에 충분히 주의해야 한다”고 당부했다.
앞서 올해초 지진조사위원회는 히나구 단층의 육지 구간에서 규모 7.5 지진, 야쓰시로해 구간에서 7.3 지진이 발생할 가능성이 있다고 예상한 바 있다. 활단층에 의한 지진은 진원 깊이가 비교적 얕아 지상에서 격렬한 흔들림을 일으킨다. 이번 강진 진원 깊이도 10㎞로 비교적 얕았다.
아울러 기상청은 이날 오후 2시까지 구마모토와 아마쿠사·아시키타 지방 등을 진원으로 하는 여진이 194회 발생했다고 전했다.
세줄 요약
- 구마모토현 규모 7.1 강진 발생, 추가 강진 우려
- 히나구 단층대 활동 추정, 2016년 지진과 유사
- 기상청, 2~3일 내 더 강한 흔들림 경고
2026-07-30 14면
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