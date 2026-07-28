일본 구마모토 규모 7.1 강진… 쓰나미 주의보

노토반도 지진 이후 첫 ‘진도 7’

부상자 50여명… 공항 일시 폐쇄

TSMC 공장 직원들 긴급 대피

이미지 확대 강진으로 대형 쇼핑몰 폭발 28일 규모 7.1의 강진이 강타한 일본 규슈 구마모토현 가시마정에서 지진의 충격으로 외벽과 지붕이 처참하게 붕괴된 대형 복합상업시설 ‘이온몰 구마모토’를 하늘에서 내려다본 모습. 최고 진도 7의 극심한 흔들림 직후 건물 내부에 폭발음과 함께 흰 연기가 치솟으며 2층 일부가 무너져 내렸다. 이로 인해 이용객 다수가 고립되거나 부상을 입어 일본 정부는 자위대를 긴급 투입해 구조 작업에 착수했다.

가시마 교도 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 강진으로 대형 쇼핑몰 폭발 28일 규모 7.1의 강진이 강타한 일본 규슈 구마모토현 가시마정에서 지진의 충격으로 외벽과 지붕이 처참하게 붕괴된 대형 복합상업시설 ‘이온몰 구마모토’를 하늘에서 내려다본 모습. 최고 진도 7의 극심한 흔들림 직후 건물 내부에 폭발음과 함께 흰 연기가 치솟으며 2층 일부가 무너져 내렸다. 이로 인해 이용객 다수가 고립되거나 부상을 입어 일본 정부는 자위대를 긴급 투입해 구조 작업에 착수했다.

가시마 교도 연합뉴스

세줄 요약 일본 규슈 구마모토현에서 규모 7.1 강진이 발생해 최대 진도 7이 관측됐다. 기상청은 해안에 1m 쓰나미 주의보를 내렸고, 여진과 장주기 지진동도 이어졌다. 50여 명이 다치고 대규모 정전과 철도·공항 중단 피해가 났다. 구마모토현 규모 7.1 강진, 최대 진도 7 관측

해안 1m 쓰나미 주의보, 여진과 장주기 지진동

50여 명 부상, 정전·철도·공항 피해 확산

2026-07-29 10면

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2016년 대지진으로 큰 피해를 입었던 일본 규슈 구마모토현에서 28일 규모 7.1의 강진이 발생해 최대 진도 7이 관측됐다. 일본에서 최대 진도 7의 지진이 발생한 것은 2024년 노토반도 지진 이후 처음이다. 진도 7은 사람이 서 있기 어려울 정도의 극심한 강도로, 건물 붕괴 가능성도 있는 최고 수준의 흔들림이다.일본 기상청에 따르면 이날 오후 4시 27분쯤 구마모토현 구마모토 지방을 진원으로 하는 지진이 발생했다. 니혼게이자이신문 등에 따르면 진원의 깊이는 약 10㎞다. 기상청은 구마모토현 아리아케해 등 해안에서 예상 높이 1ꏭ 쓰나미가 발생할 수 있다며 주의보를 발표했다.건물 고층을 길게 흔드는 장주기 지진동도 관측됐다. 구마모토 야쓰시로시와 우키시에서는 가장 위험한 수준인 ‘계급 4’가 기록됐다. 이후에도 여진이 이어졌다. 오후 4시 29분쯤 우키시에서, 오후 5시 8분쯤에는 야쓰시로시 등에서 각각 최대 진도 5약의 지진이 관측됐다.지진 발생으로 요양원 노인 등을 포함해 50여명의 부상자가 발생했다. 이날 오후 5시 구마모토현을 중심으로 약 4만 5950가구가 정전됐고, 구마모토성 일부 석축이 붕괴되는 등 피해도 잇따랐다. 철도 운행은 중단됐고, 구마모토 공항도 활주로 안전 점검을 위해 일시 폐쇄됐다.세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 TSMC는 이번 지진으로 공장 직원들을 긴급 대피시켰다고 밝혔다. 공장이 있는 기쿠요마치에서는 진도 5강의 흔들림이 관측됐다. 이번 지진의 여파로 부산 등 남부 지역을 중심으로 국내에서도 흔들림 신고가 760여 건 접수됐다.