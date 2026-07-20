불탔던 日호류지 금당벽화… 77년 만에 본래 색채 되찾아

고구려 담징이 그린 日최고 벽화

후지필름 고해상도 컬러로 복원

이미지 확대 금당 벽화 가운데 제6호 벽화. 닫기 이미지 확대 보기 금당 벽화 가운데 제6호 벽화.

세줄 요약 고구려 승려 담징 전승이 전해지는 일본 호류지 금당벽화 제6호가 1949년 화재로 훼손된 뒤 77년 만에 고해상도 컬러 이미지로 복원됐다. 전쟁 전 촬영된 유리 건판과 색상 자료를 바탕으로 원래의 붉은 법의와 장식이 되살아났고, 특별전에서 공개된다. 호류지 금당벽화 제6호, 77년 만에 컬러 복원

전쟁 전 유리 건판·색상 자료로 원색 추정

나라국립박물관 특별전서 일반 공개 예정

2026-07-20 23면

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고구려 승려 담징(579∼631)이 그렸다는 전설이 전해지는 일본 나라현 호류지(法隆寺) 금당 벽화가 77년 만에 본래의 색채를 되찾았다.19일 아사히신문 등에 따르면 호류지 벽화 보존활용위원회는 지난 17일 1949년 화재로 심하게 훼손된 금당 벽화 가운데 제6호 벽화를 고해상도 컬러 이미지로 복원했다고 발표했다.호류지 금당 벽화는 석가와 약사여래 등을 그린 4개의 대형 벽화와 보살상을 담은 8개의 소형 벽화 등 모두 12면으로 구성된다. 이번에 복원된 것은 여섯 번째 벽화로, 복원 이미지에서는 화재 이후 사라졌던 불상의 붉은 법의와 보살의 화려한 장식, 섬세한 색채가 선명하게 되살아났다. 금당 벽화는 1949년 1월 화재로 안료가 심하게 손상돼 거의 흑백처럼 보일 정도로 색을 잃었다. 이후 1958년 중요문화재로 지정돼 현재까지 호류지 수장고에서 보존돼 왔다.다행히 전쟁 전인 1930년대 교토의 미술 공방 벤리도(便利堂)가 유리 건판을 이용해 벽화 12면 전체를 촬영했다. 벽화를 실물 크기로 나눠 촬영한 정밀한 흑백 건판과 컬러 인쇄용 4색 분해 원판도 남아 있었다. 복원에 참여한 후지필름은 당시 사진에 남아 있는 색상 정보를 과학적으로 분석해 원래의 색을 추정했고, ﻿벽화를 여러 구역으로 나눠 촬영한 고해상도 흑백 사진 원판을 결합해 세밀한 컬러 이미지를 완성했다.복원된 벽화는 18일부터 9월 13일까지 나라국립박물관에서 미국 보스턴미술관과 공동으로 개최하는 특별전에서 일반에 공개된다. 호류지 금당 벽화는 일본 최고(最古) 수준의 불교 벽화로 평가받으며, 고구려 승려 담징이 제작에 참여했다는 전승으로 한국에도 널리 알려져 있다.