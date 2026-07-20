日, 무인 순찰선 개발 추진… 中 해양 활동 확대에 ‘맞불’

센카쿠열도 경계·감시 능력 강화

세줄 요약 일본이 중국의 해양 활동 확대에 맞서 해상보안청이 운용할 무인 순찰선 개발을 내년부터 시작하기로 했다. 순시선과 무인항공기, 무인선을 연계한 감시망으로 센카쿠열도 주변 경계를 강화하고, 장기 감시 능력을 높이려는 계획이다. 일본, 해상보안청용 무인 순찰선 개발 추진

중국 해양 활동 확대에 대응한 감시망 강화

센카쿠 주변 장기 감시·경계 능력 제고

2026-07-20 14면

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중국의 해양 진출이 거세지고 있는 가운데 일본이 ‘무인 순찰선’ 개발에 나선다. 순시선과 무인항공기, 무인선을 연계한 감시망을 구축해 센카쿠열도(중국명 댜오위다오) 등 주변 해역의 경계 능력을 끌어올리겠다는 구상이다.19일 요미우리신문에 따르면 일본 정부는 주변 해역의 경계·감시 능력을 강화하기 위해 내년부터 해상보안청이 운용할 무인선 개발을 시작하기로 방침을 정했다.이에 따라 올해 말 개정하는 ‘해상보안 능력 강화 방침’에 무인선 도입 계획을 담고, 2027회계연도 본예산안에도 관련 예산을 반영할 계획이다. 연내 개정 예정인 국가안전보장전략 등 이른바 ‘안보 3문서’에도 무인선 활용 방향을 포함하는 방안을 검토하고 있다고 신문은 전했다.무인선은 장기간 운항이 가능해 일본 본토에서 멀리 떨어진 해역에서도 지속적인 감시 활동을 수행할 수 있을 것으로 기대된다. 현재 일본 해상보안청은 무인항공기 5대를 운용하며 주변 해역을 감시하고 있지만 체공 시간이 제한적인 것으로 알려졌다.일본 정부는 향후 국내 조선업체 등과 협력해 무인선 개발을 추진할 방침이다. 평상시에는 비교적 파도가 잔잔한 해역에서 무인선을 운용하고, 유인 순시선은 중국 해경선 대응이나 구조 활동 등 인력이 필요한 임무에 집중 투입하는 방안이 검토되고 있다.일본의 이번 계획은 중국의 해양 활동 확대를 염두에 둔 조치로 해석된다. 일본은 2022년 중국 해경선의 센카쿠열도 주변 활동 증가 등을 배경으로 ‘해상보안 능력 강화 방침’을 처음 수립한 바 있다.