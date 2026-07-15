韓日 “대체 어떡하란 거냐” 발칵…“다 버리고 있다” 참담한 상황

日추진 참다랑어 어획량 상한 확대 시도 불발

기후변화로 ‘과잉 포획’…“잡고 싶어도 못 잡아”

이미지 확대 도쿄 고토구 도요스 시장에서 신년 첫 참치 경매가 열리고 있다. 이날 경매에서는 아오모리현 오마산 참치가 역대 최고가인 5억 1030만엔(약 47억원)에 낙찰됐다. 2026.1.5 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도쿄 고토구 도요스 시장에서 신년 첫 참치 경매가 열리고 있다. 이날 경매에서는 아오모리현 오마산 참치가 역대 최고가인 5억 1030만엔(약 47억원)에 낙찰됐다. 2026.1.5 연합뉴스

이미지 확대 강원 강릉시 주문진항앞바다에서 정치망 그물에 잡힌 다량의 대형 참다랑어(참치)가 배에서 내려지고 있다. 2026.6.9 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 강원 강릉시 주문진항앞바다에서 정치망 그물에 잡힌 다량의 대형 참다랑어(참치)가 배에서 내려지고 있다. 2026.6.9 연합뉴스

세줄 요약 한국과 일본 연안에서 참다랑어가 급증하면서 어민들의 혼획 피해가 커지고 있다. 일본은 태평양 참다랑어의 대형 어류 어획 상한을 늘리려 했지만, WCPFC 회의에서 멕시코의 반대로 합의에 실패했다. 한국도 쿼터 소진으로 방류와 폐기가 이어지고 있다. 한국·일본 연안 참다랑어 급증, 혼획 피해 확산

일본, 대형 어획 상한 확대안 제안했으나 무산

한국도 쿼터 소진으로 방류·폐기 잇따름

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최근 한국과 일본 연안에서 참다랑어 어획량이 급증하는 가운데, 일본이 태평양에서 참다랑어 어획량 상한을 늘리려고 했지만 합의에 실패했다.15일 니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 일본은 지난 8일부터 전날까지 나가사키시에서 열린 내년 지역·국가별 어획량을 정하는 중서부태평양수산위원회(WCPFC) 정례회의에서 “참다랑어 등 대형 어류의 어획량 상한을 늘리자”고 제안했지만 최종 합의가 무산됐다.일본은 30㎏ 이상 대형 어류의 2027년 이후 어획량 상한을 올해보다 25% 확대하고, 대신 소형 어류는 6% 감축하자고 제안했다. 자원 보호를 위해 어린 참다랑어의 어획은 억제하되, 충분히 성장한 개체의 포획은 확대하자는 취지다.참다랑어는 일본에서 ‘생선의 왕’으로 불리며 생선회나 초밥으로 인기 있는 어종이다. 1990년대 중반부터 2010년대 초반에 걸쳐 참다랑어 자원량이 역대 최저 수준까지 떨어지자, WCPFC는 국가별 어획량 상한을 설정해 자원 감소를 막아왔다.최근 일본 연안에는 참다랑어 개체 수가 지나치게 많아졌다. 고정식 그물로 물고기를 잡는 니가타현의 어업생산조합 관계자는 “참다랑어가 그물에 너무 많이 잡혀 바다로 돌려보내고 있다”며 “잡고 싶어도 잡을 수 없는 억울한 상황”이라고 말했다. 해당 조합은 이미 내년 3월까지의 할당량 중 80% 이상을 소진했다.어민들 사이에서는 참다랑어가 다른 어종을 잡기 위해 설치한 그물에 대량으로 섞여 들어오면서 정상적인 조업 자체가 어려워졌다는 불만도 나오고 있다.이에 일본은 태평양 참다랑어 어획량 상한을 추가로 확대하려 했지만 멕시코가 막판에 반대로 돌아서면서 합의에 실패했다. 합의가 이뤄지려면 회원국들의 만장일치가 필요하다.멕시코는 태평양 동쪽에서의 자국 등에 배정되는 어획 할당량도 함께 늘려야 한다고 요구했는데, 한국과 일본이 이를 거부한 것으로 전해졌다.WCPFC는 중서부 태평양에서 서식하는 참치 등 어종의 장기적인 보존과 이용을 목적으로 설립된 지역 수산 관리기구로 한국과 일본, 미국, 호주 등 26개국 및 지역이 가입하고 있다. WCPFC는 지난 2022년과 2024년에 각각 참다랑어 어획 상한을 상향 조정한 바 있다.일본 정부는 앞으로 예정된 회의에서 관련국들과 재협상에 나선다는 계획이다.한편 한국에서도 강원 동해안을 중심으로 참다랑어가 대량 혼획되고 있으나, 참다랑어 어획 쿼터가 이미 소진된 상태여서 산 채로 방류하거나 죽은 상태로 버려지는 일이 잇따르고 있다.