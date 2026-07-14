“대신 전해드립니다”…日 ‘퇴직’ 이어 ‘휴직’ 대행도 확산

세줄 요약 일본에서 회사에 직접 휴직 의사를 밝히기 어려운 직장인을 위한 ‘휴직 대행’ 서비스가 빠르게 확산한다. 변호사가 대신 의사를 전달하고 서류를 제출하며, 올 초부터 의뢰가 2배로 늘어 매달 40건에 이른다. 복잡한 절차와 직장 내 갈등을 피하려는 수요가 커졌다. 일본서 휴직 의사 대신 전하는 대행 서비스 확산

변호사가 직장에 통보·서류 제출하는 방식

복잡한 절차·갈등 우려로 의뢰 급증

이미지 확대 2025년 7월 1일 일본 도쿄 이케부쿠로 지역의 전망대에서 바라본 주택 및 사무실 전경. EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2025년 7월 1일 일본 도쿄 이케부쿠로 지역의 전망대에서 바라본 주택 및 사무실 전경. EPA 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일본에서 회사에 직접 ‘휴직’ 의사를 밝히는 것이 걱정인 직장인을 위해 휴직 신청을 대신 해주는 이른바 ‘휴직 대행’ 서비스가 확산하고 있다.14일 산케이신문에 따르면 현지의 한 법률사무소는 올 초부터 관련 의뢰가 2배로 급증해 현재 매달 40건에 가까운 사건을 처리하고 있다.구체적으로 휴직 의뢰가 들어오면 변호사가 당사자를 대신해 직장에 휴직 의사를 전하고, 관련 서류를 제출하는 등 휴직 절차를 밟는다.휴직 희망자가 대행 서비스를 신청하는 가장 큰 이유는 회사와 복잡한 휴직 절차를 직접 협상하는 것이 스트레스받기 때문이다. 이로 인해 직장 내 갈등에 직면하는 것도 우려하고 있다.해당 서비스 신청자는 20대뿐만 아니라 업무와 가족 병간호에 시달리는 40∼50대 중간관리직, 제도적 지원과 복직 후 부서 이동이 쉬운 공무원의 이용도 늘고 있는 것으로 나타났다.그간 일본에서는 퇴직 절차를 대신 처리해 주는 ‘퇴직 대행’ 서비스가 먼저 시행됐는데, 상대적으로 휴직 대행은 절차가 더 복잡하다.퇴직의 경우 노동자로부터 그 의사가 전달되면 사측은 일본 민법에 따라 14일 안에 이를 수리해야 한다. 그러나 휴직은 개별 기업의 취업규칙을 바탕으로 설계돼 있어 규정이 기업마다 각각 다르다.전문가들은 고용자 측이 모든 휴직 요구를 다 수용하지 않는 만큼, 안전한 진행을 위해 공인된 변호사를 고용해야 한다고 조언했다.