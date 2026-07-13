日 식당 ‘바가지’ 논란…“영어·일본어 메뉴판 가격 달라”

세줄 요약 일본 교토의 한 초밥집에서 영어 메뉴판과 일본어 메뉴판 가격 차이가 크게 드러나 논란이 커졌다. 영어판에는 초밥 3개가 1800엔이었지만, 일본어판의 최저 메뉴는 500엔으로 확인됐다. 관광객 대상 차등 가격이 차별 논란으로 번지고 있다. 교토 초밥집 영어·일본어 메뉴판 가격 차이 논란

영어판 초밥 3개 1800엔, 일본어판 최저 500엔

관광객 대상 이중가격제 확산과 차별 논란

이미지 확대 일본 교토의 한 초밥 전문 식당에서 일본어 메뉴판을 확인하고 있는 모습. 유튜브 채널 ‘CKOONY’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 일본 교토의 한 초밥 전문 식당에서 일본어 메뉴판을 확인하고 있는 모습. 유튜브 채널 ‘CKOONY’ 캡처

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일본 교토 식당에서 일본어 메뉴판과 영어 메뉴판 가격 차이가 큰 것으로 전해졌다. 외국인 관광객에게 더 부담을 지우는 구조다.지난 12일 유튜버 최수훈씨는 유튜브 채널 ‘CKOONY’에 중국인 지인과 함께 일본 교토 식당을 방문한 영상을 게재했다.최씨 일행은 한 초밥 전문점을 방문했다. 두 사람은 영어 메뉴판을 살펴보다가 “제일 싼 게 초밥 3개에 2만원”이라고 말했다. 영상 속 영어 메뉴판에는 참치 초밥 3조각이 1800엔(약 1만 6000원), 세금 포함 1980엔(약 1만 8000원)으로 표시됐다.최씨 일행은 점원에게 일본어 메뉴판을 요청했다. 점원은 일본어를 할 줄 아는지 확인한 후에 일본어 메뉴판을 전달했다.두 메뉴판을 비교한 최씨 일행은 황당해했다. 이들은 “일본어 메뉴판에서 제일 저렴한 메뉴는 500엔(약 4600원)”이라며 “풀세트 메뉴를 주문해도 세금 포함 5214엔(약 4만 8000원)밖에 나오지 않는다”고 말했다.일본은 최근 관광객을 상대로 이중가격제가 확산하고 있다. 이미 오사카, 교토, 도쿄 등 유명 관광지에서 이중가격제를 도입한 식당이 우후죽순 생기고 있다. 일본 관광청은 현재 이중가격제를 도입한 것은 아니지만, 가격 책정은 식당 자율에 맡긴다는 입장이다.특히 교토의 경우 대중교통 분야까지 이중가격제 도입을 추진하고 있다. 2027년까지 시내버스 운임을 주민과 비주민으로 나눠 차등 적용하는 것을 목표로 하고 있다.이런 행태는 오버투어리즘(과잉 관광)으로 인한 소음·환경 문제 등 부작용을 해결하기 위한 것이지만 또 다른 차별 논란을 불러오고 있다.